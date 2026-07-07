Πορτογαλία – Ισπανία 0-1: Ο Μερίνο έστειλε τους Ισπανούς στα προημιτελικά του Μουντιάλ

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Η Ισπανία νίκησε 1-0 την Πορτογαλία στο Ντάλας και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026. Ο Μικέλ Μερίνο πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης στο 90+1′, έπειτα από κάθετη πάσα του Φεράν Τόρες, και έκρινε το ιβηρικό ντέρμπι.

Η ομάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε εξασφάλισε θέση στην τελική οκτάδα της διοργάνωσης και θα αντιμετωπίσει στην επόμενη φάση τη νικήτρια του ζευγαριού ΗΠΑ – Βέλγιο. Η Πορτογαλία έμεινε εκτός συνέχειας, ενώ η ήττα αυτή ενδέχεται να αποδειχθεί το τελευταίο παιχνίδι του Κριστιάνο Ρονάλντο σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η Ισπανία μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και δημιούργησε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο 8′. Ο Ντάνι Όλμο πέρασε κάθετη πάσα στον Ογιαρθάμπαλ, ο οποίος βρέθηκε απέναντι από τον Ντιόγκο Κόστα, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει.

Ο Πορτογάλος τερματοφύλακας κράτησε ξανά το μηδέν στο 17′, όταν έκανε διπλή επέμβαση. Ο Γιαμάλ δοκίμασε αρχικά να σκοράρει από το ύψος της μεγάλης περιοχής, ενώ στην επαναφορά ο Μπαένα δεν κατάφερε να νικήσει τον Κόστα, ο οποίος αντέδρασε άμεσα.

Η Πορτογαλία ισορρόπησε σταδιακά το παιχνίδι και απείλησε ουσιαστικά στο 38′. Ο Ουνάι Σιμόν απέκρουσε διαδοχικά τις προσπάθειες του Ζοάο Φέλιξ και του Κριστιάνο Ρονάλντο, διατηρώντας ανέπαφη την εστία της Ισπανίας.

Η ομάδα του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ έχασε ακόμη μία σημαντική ευκαιρία στο 41′. Ο Νούνο Μέντες επιχείρησε δυνατό σουτ, η μπάλα βρήκε στον Πέδρο Πόρο και κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι της ισπανικής εστίας. Το 0-0 παρέμεινε μέχρι την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου.

Ο Μερίνο έκρινε την πρόκριση στις καθυστερήσεις

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο ρυθμός του αγώνα έπεσε αισθητά. Οι δύο ομάδες δυσκολεύτηκαν να δημιουργήσουν καθαρές ευκαιρίες και το παιχνίδι οδηγήθηκε σε μια μάχη κυρίως στον χώρο του κέντρου.

Η Πορτογαλία έχασε τον Νούνο Μέντες στο 56′, καθώς ο αμυντικός αποχώρησε τραυματίας και αντικαταστάθηκε από τον Νέλσον Σεμέδο. Η Ισπανία προσπάθησε να κρατήσει την κατοχή και να βρει χώρους, όμως η πορτογαλική άμυνα περιόρισε τις περισσότερες επιθετικές προσπάθειες.

Ο Ντιόγκο Κόστα απέκρουσε στο 73′ την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Γιαμάλ, ενώ η Πορτογαλία απάντησε λίγα λεπτά αργότερα με προσπάθεια του Μπρούνο Φερνάντες, η οποία κατέληξε στην εξωτερική πλευρά των διχτύων.

Το γκολ της πρόκρισης ήρθε στο 90+1′. Ο Φεράν Τόρες, ο οποίος είχε περάσει ως αλλαγή, έβγαλε κάθετη πάσα στον Μερίνο. Ο Ισπανός μέσος πλάσαρε ψύχραιμα τον Ντιόγκο Κόστα και διαμόρφωσε το τελικό 1-0.

Η Πορτογαλία προσπάθησε να αντιδράσει στις καθυστερήσεις και είχε καλή στιγμή με κεφαλιά του Μπερνάρντο Σίλβα στο 90+6′, όμως η μπάλα πέρασε άουτ. Το σκορ δεν άλλαξε και η Ισπανία πήρε την πρόκριση στα προημιτελικά.

Διαιτητής: Άντονι Τέιλορ (Αγγλία)

Κίτρινες κάρτες: Μπερνάρντο Σίλβα, Βέιγκα – Φεράν Τόρες

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (Ρομπέρτο Μαρτίνεθ): Ντιόγκο Κόστα, Ρούμπεν Ντίας, Βέιγκα, Κανσέλο, Νούνο Μέντες, Μπρούνο Φερνάντες, Ζοάο Νέβες, Βιτίνια, Ζοάο Φέλιξ, Νέτο, Κριστιάνο Ρονάλντο.

ΙΣΠΑΝΙΑ (Λουίς Ντε Λα Φουέντε): Ουνάι Σιμόν, Πέδρο Πόρο, Λαπόρτ, Κουμπαρσί, Κουκουρέγια, Μπαένα, Ρόδρι, Πέδρι, Ντάνι Όλμο, Ογιαρθάμπαλ, Γιαμάλ.