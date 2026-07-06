Γιώργος Γεραπετρίτης: Προτεραιότητα η ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας στον Εύξεινο Πόντο

Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ), πρέσβη Λάζαρ Κομανέσκου, στο πλαίσιο της ελληνικής Προεδρίας. Κατά τη συνάντηση, ο κ. Γεραπετρίτης παρουσίασε τις προτεραιότητες της ελληνικής προεδρίας, δίνοντας έμφαση στην προώθηση της Οικονομικής Ατζέντας του ΟΣΕΠ, στην ενίσχυση της περιφερειακής συνδεσιμότητας και στη συνεργασία μεταξύ ΟΣΕΠ και Ευρωπαϊκής Ένωσης.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Πολιτική

Ο Έλληνας ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης
Πηγή: Intime
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης συναντήθηκε με τον Γ.Γ. του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου, Λάζαρ Κομανέσκου, στο πλαίσιο της ελληνικής Προεδρίας με σύνθημα «Προχωρώντας μπροστά: Προώθηση της περιφερειακής οικονομικής συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή του Ευξείνου Πόντου».
  • Ο κ. Γεραπετρίτης παρουσίασε τις βασικές προτεραιότητες της ελληνικής προεδρίας, δίνοντας έμφαση στην προώθηση της «Οικονομικής Ατζέντας του ΟΣΕΠ», στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Οργανισμού και στην ενίσχυση της περιφερειακής συνδεσιμότητας.
  • Υπογραμμίστηκε η συμβολή της Ελλάδας ως κράτους-μέλους της ΕΕ και η σημασία της περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ του ΟΣΕΠ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Με τον Γενικό Γραμματέα της Μόνιμης Διεθνούς Γραμματείας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου, πρέσβη Λάζαρ Κομανέσκου, συναντήθηκε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, στο πλαίσιο της ελληνικής Προεδρίας του Οργανισμού, η οποία φέρει το σύνθημα «Προχωρώντας μπροστά: Προώθηση της περιφερειακής οικονομικής συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή του Ευξείνου Πόντου».

Κατά τη συνάντηση, ο υπουργός Εξωτερικών παρουσίασε τις βασικές προτεραιότητες της ελληνικής προεδρίας, δίνοντας έμφαση στην προώθηση της εφαρμογής της «Οικονομικής Ατζέντας του ΟΣΕΠ» και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Οργανισμού, στην ενίσχυση της περιφερειακής συνδεσιμότητας, καθώς και στην προώθηση της διπλωματίας μεταξύ των λαών.

Ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε, επίσης, τη συμβολή της Ελλάδας ως κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως μίας από τις χώρες που στηρίζουν διαχρονικά τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου, επισημαίνοντας τη σημασία της περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ του ΟΣΕΠ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ