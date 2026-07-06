Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Φοβόμουν ότι θα αποσυρθώ μετανιώνοντας που δεν πήρα το ρίσκο»

Τους λόγους που τον οδήγησαν να αφήσει πίσω του τους Μιλγουόκι Μπακς για λογαριασμό των Μαϊάμι Χιτ αποκάλυψε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Τζιμ Πάσκι.

Λίγο πριν ολοκληρωθεί και τυπικά η μετακίνησή του στους Χιτ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δημοσίευσε ένα συγκινητικό βίντεο, με το οποίο αποχαιρέτησε τους Μπακς, την ομάδα στην οποία αγωνίστηκε για 13 σεζόν στο NBA.

Ο «Greek Freak» εξήγησε πως επέλεξε να αποδεχθεί την ανταλλαγή στους Χιτ, καθώς δεν ήθελε να φτάσει στο τέλος της καριέρας του αναρωτώμενος τι θα μπορούσε να είχε συμβεί αν δεν είχε τολμήσει να κάνει αυτό το βήμα.

«Τα βράδια κάνω μπάνιο και σκέφτομαι πως ίσως να περίμενα πάρα πολύ. Βλέπω παίκτες να πηγαίνουν μακριά στα playoffs και σκέφτομαι πως ίσως αν αλλάξω ομάδα και πάω κάπου αλλού θα έχω μία καλύτερη ευκαιρία», δήλωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και συμπλήρωσε:

«Μπορώ να παίξω στα βαθιά playoffs. Μπορώ να διεκδικήσω άλλο ένα πρωτάθλημα. Επειδή πραγματικά το θέλω αυτό. Φοβάμαι πως ίσως αν δεν πάρω αυτήν την απόφαση θα φτάσω στα 37-38, θα αποσύρομαι και θα σκέφτομαι γιατί δεν πήρα αυτό το ρίσκο».