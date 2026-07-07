Τραμπ προς Ιράν: «Συμφωνία ή θα τελειώσουμε τη δουλειά»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε θα καταλήξουν σε συμφωνία με το Ιράν είτε θα “τελειώσουν τη δουλειά”», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, επαναφέροντας την απειλή στρατιωτικής δράσης, την ώρα που η Τεχεράνη εμφανίζεται αμετακίνητη στη στάση της μετά την κηδεία του ανώτατου ηγέτη, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Παρά τη 60ήμερη εκεχειρία, που στόχευε να ανοίξει παράθυρο ευκαιρίας για τη διπλωματία μετά τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα που πυροδότησαν τη σύγκρουση, οι έμμεσες συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν ολοκληρώθηκαν την περασμένη εβδομάδα χωρίς εμφανή πρόοδο προς μια μόνιμη ειρήνη.

«Ή θα κάνουμε μια συμφωνία ή θα τελειώσουμε τη δουλειά. Εντάξει; Και δεν θα είναι δύσκολο να τελειώσουμε τη δουλειά. Θα προτιμούσα να κάνουμε μια συμφωνία, γιατί δεν θέλω να επηρεάσω 91 εκατομμύρια ανθρώπους», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο προσθέτοντας:

«Μπορούμε να καταστρέψουμε τις γέφυρές τους σε μία ώρα, μπορούμε να εξουδετερώσουμε την ενεργειακή τους παροχή… Δεν έχουν καθόλου χρήματα τώρα. Δεν τους έχουμε δώσει καθόλου χρήματα».

«Θα απαντήσουμε σε άλλη γλώσσα»

Ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Μοχαμάντ Μπακέ Ζολκάντρ, χαρακτήρισε την απειλή του Τραμπ «παραληρηματική». «Οι Ιρανοί δεν γνωρίζουν τη γλώσσα των απειλών. Μιλήστε λοιπόν με σεβασμό στον ιρανικό λαό, διαφορετικά θα απαντήσουμε σε άλλη γλώσσα», ανέφερε, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης».

Ο Τραμπ έκανε τις δηλώσεις του μετά την κηδεία του Χαμενεΐ το Σαββατοκύριακο, όπου οι Ιρανοί εμφανίστηκαν ενωμένοι και αποφασισμένοι να καθορίσουν οι ίδιοι τα επόμενα βήματα, παρά τον πόλεμο που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου έπειτα από τα χτυπήματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, η 60ήμερη εκεχειρία είχε στόχο να αναζωογονήσει τη διπλωματική διαδικασία για την αποτροπή της ανάπτυξης πυρηνικού οπλοστασίου από το Ιράν.