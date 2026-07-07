Ισημερινός: Τουλάχιστον εννέα νεκροί και εννέα αγνοούμενοι από πλημμύρες και κατολισθήσεις – Δείτε βίντεο

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Εννέα νεκροί και εννέα αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των σφοδρών πλημμυρών που έπληξαν τις τελευταίες ημέρες την επαρχία Σαμόρα Τσιντσίπε, στο νότιο τμήμα του Ισημερινού, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Στους αγνοούμενους περιλαμβάνεται η κυβερνήτρια της επαρχίας, καθώς και δύο ακόμη αξιωματούχοι, οι οποίοι συμμετείχαν σε επιχείρηση εκκένωσης πληγέντων περιοχών.

🔴#URGENTE | 38 ciudadanos y 10 bomberos fueron arrastrados por la creciente del río Zamora, durante el desbordamiento registrado la noche del 3 de julio en la parroquia #Guadalupe, cantón #Zamora, hay varios fallecidos, no se confirma aún el número de víctimas. Según el último… pic.twitter.com/i9rl4Df6wY — El Nuevo Tiempo Cuenca (@NuevoTiempoCue) July 4, 2026

Εκτεταμένες ζημιές σε σπίτια και υποδομές

Παράλληλα, τουλάχιστον 38 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ περίπου 50 κατοικίες υπέστησαν σοβαρές ζημιές από κατολίσθηση που σημειώθηκε στην πόλη Γουανταλούπε.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Ισημερινού ανακοίνωσε ότι η ηλεκτροδότηση και η υδροδότηση έχουν πλέον αποκατασταθεί στις περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία.