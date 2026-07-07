Ισημερινός: Τουλάχιστον εννέα νεκροί και εννέα αγνοούμενοι από πλημμύρες και κατολισθήσεις – Δείτε βίντεο

Σφοδρές πλημμύρες και κατολισθήσεις έπληξαν την επαρχία Σαμόρα Τσιντσίπε του Ισημερινού, με αποτέλεσμα τουλάχιστον εννέα νεκρούς και εννέα αγνοούμενους, μεταξύ των οποίων η κυβερνήτρια της επαρχίας και δύο αξιωματούχοι. Η κακοκαιρία προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε σπίτια και υποδομές, τραυματίζοντας τουλάχιστον 38 ανθρώπους, αν και η ηλεκτροδότηση και η υδροδότηση έχουν αποκατασταθεί στις πληγείσες περιοχές.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Εννέα νεκροί και εννέα αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των σφοδρών πλημμυρών που έπληξαν τις τελευταίες ημέρες την επαρχία Σαμόρα Τσιντσίπε, στο νότιο τμήμα του Ισημερινού.
  • Στους αγνοούμενους περιλαμβάνεται η κυβερνήτρια της επαρχίας, καθώς και δύο ακόμη αξιωματούχοι, οι οποίοι συμμετείχαν σε επιχείρηση εκκένωσης πληγέντων περιοχών.
  • Τουλάχιστον 38 άνθρωποι τραυματίστηκαν και περίπου 50 κατοικίες υπέστησαν σοβαρές ζημιές από κατολίσθηση στην πόλη Γουανταλούπε, ενώ η ηλεκτροδότηση και η υδροδότηση έχουν πλέον αποκατασταθεί στις πληγείσες περιοχές.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Εννέα νεκροί και εννέα αγνοούμενοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των σφοδρών πλημμυρών που έπληξαν τις τελευταίες ημέρες την επαρχία Σαμόρα Τσιντσίπε, στο νότιο τμήμα του Ισημερινού, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Στους αγνοούμενους περιλαμβάνεται η κυβερνήτρια της επαρχίας, καθώς και δύο ακόμη αξιωματούχοι, οι οποίοι συμμετείχαν σε επιχείρηση εκκένωσης πληγέντων περιοχών.

Εκτεταμένες ζημιές σε σπίτια και υποδομές

Παράλληλα, τουλάχιστον 38 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ περίπου 50 κατοικίες υπέστησαν σοβαρές ζημιές από κατολίσθηση που σημειώθηκε στην πόλη Γουανταλούπε.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Ισημερινού ανακοίνωσε ότι η ηλεκτροδότηση και η υδροδότηση έχουν πλέον αποκατασταθεί στις περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία.

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