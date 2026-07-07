ΗΠΑ – Βέλγιο: Βασικός ο Φόλαριν Μπαλογκάν μετά την παρέμβαση Τραμπ στην FIFA – Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου και οι αντιδράσεις

Ο Φόλαριν Μπαλογκάν ξεκινά βασικός στην αναμέτρηση των ΗΠΑ με το Βέλγιο για τη φάση των «16» του Μουντιάλ 2026, μετά την απόφαση της FIFA να αναστείλει την τιμωρία του για την κόκκινη κάρτα που είχε δεχθεί στον αγώνα με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Η υπόθεση προκάλεσε διεθνή συζήτηση, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, παραδέχθηκε ότι ζήτησε προσωπικά από τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, να επανεξεταστεί η τιμωρία του Αμερικανού επιθετικού. Ο Ινφαντίνο επιβεβαίωσε την επικοινωνία, αλλά υποστήριξε ότι τα αρμόδια όργανα της FIFA λειτουργούν ανεξάρτητα.

Η απόφαση άλλαξε τα δεδομένα πριν από τον αγώνα ΗΠΑ – Βέλγιο, ο οποίος είχε χαρακτήρα τελικού για την πρόκριση στους «8» της διοργάνωσης. Ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο συμπεριέλαβε κανονικά τον Μπαλογκάν στη βασική ενδεκάδα, καθώς η ποινή αποκλεισμού του ανεστάλη.

Οι ενδεκάδες των ομάδων

ΗΠΑ: Φριζ – Φρίμαν, Ρίτσαρντς, Ριμ, Ρόμπινσον – ΜακΚένι, Άνταμς, Τίλμαν – Ντεστ, Μπαλογκάν, Πούλισιτς

Βέλγιο: Κουρτουά – Καστάν, Ενγκόι, Μέχελε, Ντε Κάιπερ – Ράσκιν, Ονάνα, Τίλεμανς – Λουκεμπάκιο, Ντε Κετελάρε, Τροσάρ

Το παρασκήνιο της παρέμβασης

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το παρασκήνιο της υπόθεσης ήταν πιο σύνθετο από την αρχική εικόνα. Κεντρικό ρόλο φέρεται να είχαν ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λάτνικ, και ο Άντριου Τζουλιάνι, εκτελεστικός διευθυντής της ομάδας εργασίας του Λευκού Οίκου για το Παγκόσμιο Κύπελλο και γιος του Ρούντι Τζουλιάνι.

Οι δύο άνδρες φέρεται να θεώρησαν ότι η απόφαση για την τιμωρία του Μπαλογκάν ήταν άδικη και ότι η υπόθεση απαιτούσε παρέμβαση σε ανώτατο επίπεδο. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, έπεισαν τον Τραμπ να επικοινωνήσει με τον Ινφαντίνο, υποστηρίζοντας ότι η απουσία του Μπαλογκάν θα μπορούσε να επηρεάσει τις πιθανότητες της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ στον κρίσιμο αγώνα με το Βέλγιο.

Η αμερικανική ομοσπονδία ποδοσφαίρου ενημερώθηκε γρήγορα για τις κινήσεις που εξελίσσονταν. Δημόσια, πάντως, η ομοσπονδία υποστήριζε ότι δεν είχε τρόπο να προσβάλει την απόφαση και ότι δεν υπήρχε προφανής αντικαταστάτης του Μπαλογκάν στο ρόστερ.

Σύμφωνα με τον Guardian, τα τηλεφωνήματα του Τραμπ προς τον Ινφαντίνο ήταν τρία και όχι ένα, όπως είχαν αναφέρει αρχικά οι New York Times. Οι επικοινωνίες φέρεται να άρχισαν την Τετάρτη, την ίδια ημέρα του αγώνα στον οποίο αποβλήθηκε ο Μπαλογκάν, με στόχο την επανεξέταση της ποινής αποκλεισμού μιας αγωνιστικής.

Αρχικά, ο Ινφαντίνο φέρεται να συμφώνησε να εξετάσει το θέμα, χωρίς να δεσμευτεί ότι η τιμωρία θα ανατραπεί. Όταν οι δύο άνδρες μίλησαν εκ νέου λίγες ημέρες αργότερα, ο πρόεδρος της FIFA φέρεται να ενημέρωσε τον Τραμπ ότι η τιμωρία αίρεται.

Η FIFA επικαλέστηκε το άρθρο 27 των κανονισμών της, μια λιγότερο γνωστή διάταξη, η οποία, σύμφωνα με την ίδια, επιτρέπει στην Πειθαρχική Επιτροπή να ασκεί διακριτική ευχέρεια κατά την εξέταση κυρώσεων. Με βάση αυτή τη διάταξη, η ποινή αποκλεισμού του Μπαλογκάν ανεστάλη για έναν χρόνο.

Ο Τραμπ χαιρέτισε δημόσια την εξέλιξη. «Ευχαριστώ τη FIFA που έκανε το σωστό και ανέτρεψε μια μεγάλη αδικία», έγραψε το απόγευμα της Κυριακής στα κοινωνικά δίκτυα.

.@POTUS on Balogun’s red card: “I’ve never seen anything like it. I saw the play… that wasn’t a foul. That wasn’t even an infraction. That was two guys running full speed that happened to crash into each other… So yes, I asked for a review by FIFA.” pic.twitter.com/25PzmogkEt — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) July 6, 2026

Οι δηλώσεις Τραμπ και οι αντιδράσεις

Μιλώντας το πρωί της Δευτέρας από το Οβάλ Γραφείο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπερασπίστηκε τον ποδοσφαιριστή της εθνικής ομάδας και υποστήριξε ότι η φάση δεν δικαιολογούσε την κόκκινη κάρτα.

«Δεν ήταν φάουλ. Ήταν δύο παίκτες που έτρεχαν με ταχύτητα και απλώς συγκρούστηκαν. Ήταν δύο σπουδαίοι αθλητές που μπλέχτηκαν μεταξύ τους», είπε ο Τραμπ.

Στη συνέχεια, άφησε αιχμές για τον διαιτητή της αναμέτρησης. «Αυτός ο διαιτητής είναι λίγο ύποπτος. Αν κοιτάξετε το παρελθόν του… δεν θέλω να το πω γιατί δεν μου αρέσει να δημιουργώ αντιπαραθέσεις, αλλά είναι πολύ ύποπτος. Πιστεύω ότι η απόφαση του διαιτητή ήταν απαράδεκτη και κανείς δεν μιλάει γι’ αυτό», ανέφερε στους δημοσιογράφους.

Η απόφαση της FIFA προκάλεσε αντιδράσεις στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Η UEFA εξέδωσε αιχμηρή ανακοίνωση κατά της FIFA για την αναστολή της τιμωρίας του παίκτη των ΗΠΑ. Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι «ξεπεράστηκε η κόκκινη γραμμή», ενώ η απόφαση χαρακτηρίζεται ακατανόητη και αδικαιολόγητη. Η UEFA ανέφερε επίσης ότι «ξεπεράστηκε κάθε όριο».

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Βελγίου δήλωσε «έκπληκτη» από την ανατροπή της τιμωρίας και κατέθεσε έφεση κατά της απόφασης. Ωστόσο, η έφεση απορρίφθηκε το απόγευμα της Δευτέρας. Το σκεπτικό ήταν ότι το Βέλγιο δεν είχε άμεση εμπλοκή στο ζήτημα και, συνεπώς, δεν είχε δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά της αρχικής απόφασης.

Ο προπονητής του Βελγίου, Ρούντι Γκαρσία, διερωτήθηκε αν η υπόθεση ήταν πρωταπριλιάτικη φάρσα μέσα στον Ιούλιο. Ο προπονητής της Νορβηγίας, Στάλε Σολμπάκεν, χαρακτήρισε την απόφαση «κακή, κακή, κακή, κακή, κακή» και προειδοποίησε ότι θα βλάψει το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Αντιδράσεις υπήρξαν και από φιλάθλους, σχολιαστές και πρώην ποδοσφαιριστές, μεταξύ των οποίων ο Ζλάταν Ιμπραχίμοβιτς και ο Γουέιν Ρούνεϊ. Πολλοί υποστήριξαν ότι η παρέμβαση ενός αρχηγού κράτους σε μια ποδοσφαιρική υπόθεση πλήττει την ακεραιότητα της διοργάνωσης.

Ο ίδιος ο Μπαλογκάν δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για την υπόθεση. Αντί για δήλωση, δημοσίευσε φωτογραφία στο Instagram, στην οποία εμφανίζεται στο γήπεδο με γυρισμένη πλάτη, ώστε να φαίνεται το όνομά του στη φανέλα.

Σε δύσκολη θέση βρέθηκε και ο προπονητής των ΗΠΑ, Μαουρίτσιο Ποτσετίνο. Μετά την αποβολή του Μπαλογκάν είχε επιμείνει ότι «δεν ήταν ποτέ κόκκινη κάρτα», τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ ολοκλήρωσαν το παιχνίδι με παίκτη λιγότερο και ότι αυτό ήταν ήδη αρκετή τιμωρία. Ωστόσο, απέφυγε να απαντήσει αν ήταν θεμιτή η εμπλοκή του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια ποδοσφαιρική απόφαση.

«Στο τέλος, δεν είναι ότι είμαστε θύματα», είπε ο Ποτσετίνο στα ισπανικά. «Αλλά δεν είμαστε εμείς οι κακοί εδώ».