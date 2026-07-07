Κούβα: Γενικό μπλακάουτ εν μέσω σοβαρής ενεργειακής κρίσης

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Γενική διακοπή ηλεκτροδότησης σημειώθηκε τη Δευτέρα σε ολόκληρη την Κούβα, την ώρα που η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη καυσίμων και συνεχή προβλήματα στο γερασμένο ηλεκτρικό της δίκτυο.

Η κρατική Ένωση Ηλεκτρικών Εταιρειών ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας X ότι η αιτία της διακοπής βρίσκεται υπό διερεύνηση. Το υπουργείο Ενέργειας και Ορυχείων γνωστοποίησε ότι οι αρχές ενεργοποίησαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα για τη σταδιακή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.

Η ενεργειακή κρίση επιδεινώνεται

Η Κούβα αντιμετωπίζει σοβαρή ενεργειακή κρίση από τις αρχές του έτους, καθώς τα αποθέματα καυσίμων έχουν μειωθεί δραματικά. Η κατάσταση επιδεινώθηκε μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για την επιβολή δασμών σε χώρες που προμηθεύουν με πετρέλαιο την Κούβα. Σύμφωνα με την Αβάνα, η απόφαση αυτή επιβάρυνε ακόμη περισσότερο την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση στη χώρα.

Οι ελλείψεις έχουν επηρεάσει σημαντικά την καθημερινότητα των πολιτών. Οι δημόσιες συγκοινωνίες υπολειτουργούν, ενώ δεκάδες χιλιάδες προγραμματισμένες χειρουργικές επεμβάσεις έχουν αναβληθεί.

Ο υπουργός Ενέργειας, Βισέντε ντε λα Ο Λέβι, δήλωσε ότι λίγες ώρες μετά τη διακοπή είχαν ήδη τεθεί σε λειτουργία μικροδίκτυα σε διάφορες περιοχές της χώρας, ώστε οι αρχές να διασφαλίσουν τη λειτουργία κρίσιμων υπηρεσιών.

Όπως ανέφερε, οι βασικές υποδομές συνεχίζουν να προστατεύονται, παρά τη δύσκολη κατάσταση που, σύμφωνα με την κυβέρνηση, επιδεινώνεται από τον «ενεργειακό αποκλεισμό» που αντιμετωπίζει η χώρα.

Η Αβάνα κατηγορεί τις ΗΠΑ

Ο πρόεδρος της Κούβας, Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι επιχειρούν να προκαλέσουν κοινωνική αναταραχή, περιορίζοντας τον εφοδιασμό της χώρας με καύσιμα.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, χαρακτήρισε «ηρωικές» τις προσπάθειες των εργαζομένων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι εργαζόμενοι εργάζονται υπό συνθήκες ενός «γενοκτονικού ενεργειακού αποκλεισμού».

Mientras EE.UU trata de inducir un estallido social por asfixia, al bloquear los accesos de combustible a #Cuba, la UNE se moviliza para revertir la caída del SEN. Es heroico lo que hacen los trabajadores eléctricos en medio de un bloqueo energético genocida. #CubaNoSeRinde https://t.co/hihOXwqLoj — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) July 6, 2026

Οι πολίτες αντιμετωπίζουν νέες δυσκολίες

Η νέα διακοπή ρεύματος προκάλεσε έντονη ανησυχία στους κατοίκους της Αβάνας. Πολλοί πολίτες δήλωσαν ότι δεν μπορούν να μαγειρέψουν, ενώ αρκετές περιοχές έχουν μείνει χωρίς νερό και φυσικό αέριο.

Η 36χρονη Λίνα Μέι ανέφερε ότι η οικογένειά της εξετάζει πλέον το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει κάρβουνα για το μαγείρεμα. Ο 40χρονος Ρίτσαρντ Βαλντές περιέγραψε την κατάσταση ως ακόμη ένα πλήγμα για την καθημερινότητα των πολιτών.

Η Κούβα καλύπτει μόλις το 40% των αναγκών της σε καύσιμα. Το φορτίο περίπου 730.000 βαρελιών πετρελαίου, το οποίο είχε παραδοθεί από ρωσικό δεξαμενόπλοιο στα τέλη Μαρτίου, εξαντλήθηκε ήδη από τα τέλη Απριλίου.

Παράλληλα, οι αρχές εφαρμόζουν προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης, οι οποίες σε αρκετές περιοχές διαρκούν ακόμη και περισσότερο από 24 συνεχόμενες ώρες.

Το νέο μπλακάουτ προστίθεται σε σειρά εκτεταμένων διακοπών ηλεκτροδότησης που έχουν πλήξει την Κούβα τους τελευταίους μήνες και αναδεικνύει τη σοβαρότητα της ενεργειακής κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα.

Πηγή: AP