Στενά του Ορμούζ: Eπίθεση σε καταριανό πετρελαιοφόρο, σύμφωνα με το IRIB

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Ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας του Ιράν, IRIB, μετέδωσε, επικαλούμενος ανώνυμες πηγές, ότι το καταριανό πετρελαιοφόρο «Al-Raqayat» φέρεται να αποτέλεσε στόχο επίθεσης στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το πλοίο επιχείρησε να διέλθει από τη νότια διαδρομή, μέσω των χωρικών υδάτων του Ομάν, με την υποστήριξη του Πολεμικού Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι πηγές που επικαλείται το IRIB αναφέρουν ότι το πετρελαιοφόρο φέρεται να αγνόησε επανειλημμένες προειδοποιήσεις πριν γίνει στόχος επίθεσης.

Το IRIB σημείωσε ότι, μέχρι στιγμής, κανένας Ιρανός αξιωματούχος δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε διαψεύσει την πληροφορία.

Η ανάρτηση του IRIB

According to some sources, the Qatari oil tanker “Al-Raqayat” intended to pass through the Omani route in the Strait of Hormuz with US Navy support, but was targeted after ignoring repeated warnings. https://t.co/2oeIRqpAxX — IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib) July 7, 2026

Υπενθυμίζεται ότι το Ιράν έχει προειδοποιήσει τα πλοία να μην χρησιμοποιούν τη νότια διαδρομή των Στενών του Ορμούζ, η οποία διέρχεται από τα χωρικά ύδατα του Ομάν. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι κάθε διέλευση από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό πρέπει να γίνεται σε συντονισμό με τις ιρανικές στρατιωτικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με την ιρανική πλευρά, σε διαφορετική περίπτωση «δεν μπορεί να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πλοίων».