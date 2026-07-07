Στενά του Ορμούζ: Eπίθεση σε καταριανό πετρελαιοφόρο, σύμφωνα με το IRIB

Το IRIB ανέφερε ότι το καταριανό πετρελαιοφόρο «Al-Raqayat» φέρεται να δέχθηκε επίθεση στα Στενά του Ορμούζ, αφού επιχείρησε να διέλθει από τη διαδρομή του Ομάν με υποστήριξη του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ. Η πληροφορία δεν έχει επιβεβαιωθεί ή διαψευστεί επισήμως από την ιρανική πλευρά.

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Διεθνή Νέα

Στενά του Ορμούζ
(AP Photo/Fatima Shbair)
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το καταριανό πετρελαιοφόρο «Al-Raqayat» φέρεται να αποτέλεσε στόχο επίθεσης στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα του Ιράν, IRIB.
  • Το πλοίο φέρεται να αγνόησε επανειλημμένες προειδοποιήσεις, ενώ επιχείρησε να διέλθει από τη νότια διαδρομή, μέσω των χωρικών υδάτων του Ομάν, με την υποστήριξη του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.
  • Το Ιράν έχει προειδοποιήσει τα πλοία να μην χρησιμοποιούν τη νότια διαδρομή των Στενών του Ορμούζ, υποστηρίζοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση «δεν μπορεί να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πλοίων».

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Ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας του Ιράν, IRIB, μετέδωσε, επικαλούμενος ανώνυμες πηγές, ότι το καταριανό πετρελαιοφόρο «Al-Raqayat» φέρεται να αποτέλεσε στόχο επίθεσης στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το πλοίο επιχείρησε να διέλθει από τη νότια διαδρομή, μέσω των χωρικών υδάτων του Ομάν, με την υποστήριξη του Πολεμικού Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι πηγές που επικαλείται το IRIB αναφέρουν ότι το πετρελαιοφόρο φέρεται να αγνόησε επανειλημμένες προειδοποιήσεις πριν γίνει στόχος επίθεσης.

Το IRIB σημείωσε ότι, μέχρι στιγμής, κανένας Ιρανός αξιωματούχος δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε διαψεύσει την πληροφορία.

Η ανάρτηση του IRIB

Υπενθυμίζεται ότι το Ιράν έχει προειδοποιήσει τα πλοία να μην χρησιμοποιούν τη νότια διαδρομή των Στενών του Ορμούζ, η οποία διέρχεται από τα χωρικά ύδατα του Ομάν. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι κάθε διέλευση από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό πρέπει να γίνεται σε συντονισμό με τις ιρανικές στρατιωτικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με την ιρανική πλευρά, σε διαφορετική περίπτωση «δεν μπορεί να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πλοίων».

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