e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Συνεχίζονται και σήμερα οι πληρωμές

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Το «χρώμα του χρήματος» θα δουν έως τις 10 Ιουλίου συνολικά 81.273 δικαιούχοι στους τραπεζικούς λογαριασμούς από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.

Οι παραπάνω θα λάβουν συνολικά ν 69.856.913,67 ευρώ. Ειδικότερα:

Ο e-ΕΦΚΑ θα πληρώσει:

έως τις 10 Ιουλίου 16.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν: