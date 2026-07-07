e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Συνεχίζονται και σήμερα οι πληρωμές

Συνολικά 81.273 δικαιούχοι θα λάβουν 69.856.913,67 ευρώ στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 10 Ιουλίου. Οι πληρωμές περιλαμβάνουν επιδόματα μητρότητας, ασθενείας, ανεργίας, εφάπαξ παροχές και χρήματα από επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.

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Oικονομία

πληρωμές
Photo: Freepik
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το «χρώμα του χρήματος» θα δουν έως τις 10 Ιουλίου συνολικά 81.273 δικαιούχοι από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ. Θα λάβουν συνολικά 69.856.913,67 ευρώ.
  • Ο e-ΕΦΚΑ θα πληρώσει 13.856.913,67 ευρώ σε 27.973 δικαιούχους για παροχές σήμερα, 6 Ιουλίου, ενώ επιπλέον 16.000.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 800 δικαιούχους για εφάπαξ έως τις 10 Ιουλίου.
  • Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν 20.000.000 ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα. Επιπλέον, 1.000.000 ευρώ θα δοθούν σε 1.500 μητέρες και 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους προγραμμάτων απασχόλησης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το «χρώμα του χρήματος» θα δουν έως τις 10 Ιουλίου συνολικά 81.273 δικαιούχοι στους τραπεζικούς λογαριασμούς από  τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.

Οι παραπάνω θα λάβουν συνολικά ν 69.856.913,67 ευρώ. Ειδικότερα:

Ο e-ΕΦΚΑ θα πληρώσει:

  • έως τις 10 Ιουλίου  16.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 20.000.000 ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για  επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
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