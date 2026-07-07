Πολιτική Προστασία: Σε ποιες περιοχές υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα – Δείτε το χάρτη

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται και για σήμερα, Τρίτη 7 Ιουλίου, σε περιοχές των Περιφερειών Κρήτης και Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Οι αρμόδιες αρχές καλούν τους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα, αποφεύγοντας οποιαδήποτε ενέργεια θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά. Μεταξύ άλλων, συνιστάται να μην πραγματοποιείται καύση ξερών χόρτων ή κλαδιών, καθώς και να αποφεύγεται η χρήση εργαλείων και μηχανημάτων που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες.

Ειδικότερα πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα στις εξής περιοχές:

Χίος

Σάμος

Ικαρία

Ρέθυμνο

Ηράκλειο

Λασίθι

Έκκληση για αυξημένη προσοχή από τους πολίτες

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε αυξημένη ετοιμότητα όλες τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των περιοχών που βρίσκονται σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, ώστε να διασφαλιστεί η άμεση αντιμετώπιση τυχόν περιστατικών.

Παράλληλα, απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια. Ενδεικτικά, συνιστάται να αποφεύγονται η καύση ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που παράγουν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα και συσκευές συγκόλλησης, η λειτουργία υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, καθώς και η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων. Υπενθυμίζεται επίσης ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγρών.

Σε περίπτωση εκδήλωσης ή εντοπισμού πυρκαγιάς, οι πολίτες καλούνται να ειδοποιήσουν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία, καλώντας στον αριθμό 199.