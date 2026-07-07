Καιρός: Καλοκαιρινό σκηνικό με 35άρια και ενισχυμένους βοριάδες στο Αιγαίο σήμερα – Αναλυτική πρόγνωση

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις να αναπτύσσονται κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Στα ορεινά αναμένεται να σημειωθούν τοπικοί όμβροι, ενώ δεν αποκλείονται και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με ένταση 3 έως 5 μποφόρ στα πελάγη, ενώ στο ανατολικό Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει σημαντική μεταβολή και θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στα ηπειρωτικά ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις νησιωτικές περιοχές δεν θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ορεινά όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ορεινά όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.

Μεταβλητοί ασθενείς και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά πιθανώς θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά πιθανώς θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στα νότια τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες νότιοι με την ίδια ένταση .

Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στα νότια τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες νότιοι με την ίδια ένταση . Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 και στην Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 23 έως 32 και τοπικά στα νότια Δωδεκάνησα έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών όμβρων τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά.

Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών όμβρων τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Άνεμοι: Βορείων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότιοι με την ίδια ένταση.

Βορείων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότιοι με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 08-07-2026