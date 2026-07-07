Θεσσαλονίκη: Άρση τηλεφωνικού απορρήτου σε συγκεκριμένα πρόσωπα για τις εμπρηστικές επιθέσεις – Στο μικροσκόπιο παρόμοια χτυπήματα των τελευταίων 2 ετών

Σφίγγει ο κλοιός γύρω από τους δράστες των εμπρηστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη με θύμα τη μητέρα της πολιτεύτριας της ΝΔ, Αφροδήτης Νέστορα και τραυματίες την ίδια, τον πατέρα της και άλλους ενοίκους της πολυκατοικίας.

Οι αρχές εκτιμούν ότι οι φυσικοί αυτουργοί της επίθεσης ήταν τουλάχιστον τρία πρόσωπα και πλέον οι έρευνες επικεντρώνονται σε έναν πολύ συγκεκριμένο, περιορισμένο αριθμό υπόπτων.

Τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας που διερευνούν την υπόθεση, γυρίζουν τον χρόνο πίσω προκειμένου να δέσουν την υπόθεση. Αναλύοντας το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας προσπαθούν να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις των δραστών από την στιγμή που άρχισαν να προσεγγίζουν τα σημεία των επιθέσεων μέχρι την τοποθέτηση των μηχανισμών και στη συνέχεια, τη διαφυγή τους.

Οι έρευνες κινούνται προς την κατεύθυνση του εντοπισμού και των συνεργών των φυσικών αυτουργών αλλά και των επονομαζόμενων μονάδων υποστήριξης, ενώ οι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας ελέγχουν ήδη άρσεις τηλεφωνικού απορρήτου για συγκεκριμένα πρόσωπα, σημεία και ώρες, ώστε να συνθέσουν το πάζλ, σύμφωνα με το Star.

Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια για τυχόν αποτυπώματα ή DNA από το μικρό κομμάτι της μονωτικής ταινίας, τα υπολείμματα από το γκαζάκι και το δοχείο με το εύφλεκτο υγρό αναμένονται τις επόμενες ημέρες.

«Βλέπουν» νέα γενιά «γκαζάκηδων»

Πληροφορίες που επικαλείται η Voria.gr αναφέρουν ότι στην Αντιτρομοκρατική φαίνεται πως έχουν καταλήξει ότι στη Θεσσαλονίκη έχει αναπτυχθεί νέα γενιά νεαρών «γκαζάκηδων», οι οποίοι κατευθυνόμενοι από παλιότερους που έχουν εμπειρία, βρίσκονται πίσω από τις συγκεκριμένες επιθέσεις. Τα στελέχη της ΕΛΑΣ αισιοδοξούν ότι σύντομα θα έχουν στα χέρια τους στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίησή τους.

Εκτός της Αντιτρομοκρατικής, στο «κυνήγι» μπήκε η Κρατική Ασφάλεια Θεσσαλονίκης και η Δίωξη Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας. Όλες οι υπηρεσίες αξιοποιούν κάθε στοιχείο προκειμένου γρήγορα και με ακρίβεια να φτάσουν σε αποτέλεσμα.

Παράλληλα, τα κλιμάκια των ερευνητών έχουν βάλει στο μικροσκόπιο και τις επιθέσεις με γκαζάκια των προηγούμενων δύο ετών στη Θεσσαλονίκη. Στο πλαίσιο αυτό, εκτός της εμπρηστικής επίθεσης που είχε γίνει στο σπίτι του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και σήμερα κοινοβουλευτικού εκπροσώπου Στράτου Σιμόπουλου τον περσινό Ιούνιο, εξετάζονται τουλάχιστον άλλα τρία έως τέσσερα χτυπήματα, που φαίνεται ότι έχουν ομοιότητες μεταξύ τους.

Έγκυρες πηγές έλεγαν στη Voria.gr ότι θα ανασυρθούν όσα στοιχεία συγκεντρώθηκαν τότε για να γίνει σύγκριση με τα ευρήματα των τελευταίων επιθέσεων. Παράλληλα εξετάζονται κινήσεις προσώπων, γνωστών στις διωκτικές αρχές, και οι γενικότερες επαφές τους το τελευταίο διάστημα. Η Αντιτρομοκρατική θεωρεί πιθανότερο οι επιθέσεις να υλοποιήθηκαν από άτομα που ζουν και δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλονίκη, χωρίς να αποκλείουν το ενδεχόμενο ανόδου ατόμων από την Αθήνα για να συμβάλουν στον σχεδιασμό.

Σε κλινική πλαστικής η Αφροδίτη Νέστορα – Την Πέμπτη η κηδεία της μητέρας της

Όπως έγινε γνωστό, η πολιτεύτρια της ΝΔ, Αφροδίτη Νέστορα μεταφέρθηκε σε κλινική πλαστικής από τη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπανικολάου Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το οικογενειακό της περιβάλλον, που μεταδίδει η ΕΡΤ, η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία, ωστόσο, χρειάζεται παρακολούθηση, ενώ εντός των επόμενων ωρών, το συμβούλιο των γιατρών αναμένεται να αποφασίσει αν θα μπορέσει να πάρει εξιτήριο, προκειμένου να παραστεί στην νεκρώσιμη ακολουθία της μητέρας της.

Η κηδεία της Βάγιας Νέστορα θα τελεστεί την Πέμπτη, στις 12 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη.

Επιθυμία της οικογένειας είναι, αντί στεφάνων, να πραγματοποιηθούν δωρεές υπέρ του Συλλόγου «Όραμα Ελπίδας».