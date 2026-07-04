Θεσσαλονίκη: Σφίγγει ο κλοιός γύρω από τους δράστες – Τα ίχνη DNA, ο κύκλος προσώπων που ερευνά η Αντιτρομοκρατική και ο ρόλος του «εντολέα»

Στενεύει ο κλοιός γύρω από τους δράστες της εμπρηστικής επίθεσης με γκαζάκια σε στελέχη της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, τον τραυματισμό της πολιτεύτριας κόρης της, του πατέρα της και άλλων δύο ενοίκων της πολυκατοικίας τους.

Οι έρευνες επικεντρώνονται στα υπολείμματα εμπρηστικών μηχανισμών τα οποία ερευνώνται για dna και αποτυπώματα, σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας, αλλά και σε τηλεφωνικές επικοινωνίες, ενώ σε νέο βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα απεικονίζεται ένα άτομο στην πιλοτή του σπιτιού του Σάββα Αναστασιάδη, λίγη ώρα πριν από την έκρηξη.

Τα ευρήματα στο σημείο

Οι αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. για τυχόν ταυτοποίηση αποτυπωμάτων ή DNA στο μικρό κομματάκι μονωτικής που βρέθηκε και στα υπολείμματα από το γκαζάκι και το δοχείο με το εύφλεκτο υγρό.

Ακριβώς λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών που αναπτύχθηκαν όμως και τον όγκο νερού που ακολούθησε από την κατάσβεση από τους πυροσβέστες, αλλά και επειδή το κομματάκι της μονωτικής που βρέθηκε είναι πολύ μικρό για να χωράει ολόκληρο αποτύπωμα, εκτιμάται ότι δύσκολα θα είναι θετικά τα αποτελέσματα για αποτυπώματα, κάτι που μπορεί να μην ισχύει όμως για το DNA, που είναι πιθανό να δώσει θετικά αποτελέσματα.

Παράλληλα, αναλύεται βιντεοληπτικό υλικό σε μεγάλη ακτίνα από τα σημεία της επίθεσης για να καταστεί δυνατός ο εντοπισμός της αφετηρίας και της κατάληξής τους σε κρησφύγετο, ώστε να εντοπίσουν τα σημεία αλλά και την φάση που τυχόν αποκάλυψαν τα πρόσωπά τους.

Από τις Αρχές είναι δεδομένη έως τώρα η εμπλοκή τουλάχιστον τριών ατόμων στην επίθεση που προσέγγισαν τα σημεία με μηχανάκια. Οι αστυνομικοί της Κρατικής στην Θεσσαλονίκη μπορούν να σχηματίσουν μία εικόνα για τους πιθανούς υπόπτους και μόνο από τη φιγούρα τους και τα μηχανάκια που είχαν σε πιθανά πρόσωπα, ωστόσο η Αντιτρομοκρατική δεν προχωρά σε προσαγωγές αλλά σε συλλήψεις όταν πλέον έχει συγκεντρώσει ατράνταχτα στοιχεία.

Σχεδόν βέβαιη η εμπλοκή και εντολέα – Οι εκτιμήσεις

Σχεδόν βέβαιη θεωρείται η εμπλοκή και εντολέα για τις τρεις διαδοχικές επιθέσεις, αφού πρόκειται για μη προβεβλημένα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που θα ήταν σχεδόν αδύνατο να γνώριζαν οι νεαροί εμπρηστές, άρα σίγουρα κάποιος μεγαλύτερος και πιο έμπειρος ή μία ομάδα θα είχε την γνώση για την επιλογή των στόχων.

Ο λόγος της επιλογής των στόχων επίσης, ήταν πιθανόν για να μετριαστεί το ρίσκο με τη μη ύπαρξη φρουράς, αλλά και να περάσουν το μήνυμα που ενδεχομένως ήθελαν σε βάρος του κυβερνώντος κόμματος.

Ο κλοιός των Αρχών στενεύει γύρω από έναν κύκλο υπόπτων που δεν υπερβαίνουν τα περίπου 10 άτομα και οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι σύντομα θα μπορούν να εξαιρέσουν άτομα από την λίστα και αντίθετα να τεκμηριώσουν την έρευνά τους για τους τελικούς υπόπτους.

Επίσης, θεωρούν ότι μετά τα μοιραία αποτελέσματα που είχε η επίθεσή τους, κάτι το οποίο δεν είχαν ενδεχομένως σκοπό, θα «λουφάξουν».

Από αυτό και μόνο, οι αστυνομικοί που γνωρίζουν πρόσωπα και δραστηριότητες θα μπορέσουν να περιορίσουν ακόμη περισσότερο τον κύκλο των υπόπτων, που θεωρούν ότι προέρχεται από σκληρό πυρήνα αναρχικών της Θεσσαλονίκης με τους οποίους οι τοπικές Αρχές έχουν «αναμετρηθεί» στο παρελθόν πιθανόν και στα περιστατικά της βιβλιοθήκης στο ΑΠΘ, με το «Στέκι στο Βιολογικό».

Σε κάθε περίπτωση, οι Αρχές έχουν στοχοποιήσει την κατεύθυνση προς συγκεκριμένο κύκλο ατόμων και μένει η συγκέντρωση αποδείξεων για να υπάρξουν εξελίξεις.

Οι Αρχές είναι αποφασισμένες να οδηγήσουν στη Δικαιοσύνη τους υπεύθυνους και για την δικαίωση της αδικοχαμένης γυναίκας και των συγγενών, αλλά και για τον παραδειγματισμό των υπολοίπων, καθώς οι εμπρηστικές επιθέσεις με γκαζάκια είναι συχνές και πρέπει να εμπεδωθεί ότι δεν είναι πράξη ακτιβισμού, αλλά βίας που ενέχει σοβαρούς κινδύνους.

Ειδικότερα, μόνο στην Αττική σχηματίστηκαν 78 σχετικές δικογραφίες το 2024, 72 το 2025 και ήδη 41 κατά το τρέχον έτος, ενώ κατά την ίδια περίοδο (2024-2026) πραγματοποιήθηκαν συνολικά 151 συλλήψεις.

Ποια η κατάσταση των τραυματιών

Την ίδια ώρα στην οδό Κίμωνος Βόγα, έχουν ξεκινήσει από χθες οι εργασίες αποκατάστασης της πολυκατοικίας. Ήδη έχουν γίνει κάποια μικροβαψίματα, αλλά είναι πολλές οι εργασίες που πρέπει να γίνουν, καθώς υπάρχει βλάβη και στο φυσικό αέριο, ενώ προβλήματα έχουν εντοπιστεί μέχρι και τον 6ο όροφο, καθώς από το κλιμακοστάσιο οι καπνοί τύλιξαν όλο το εσωτερικό της πολυκατοικίας.

Όσον αφορά τώρα στην κατάσταση της υγείας των τραυματιών, στο νοσοκομείο Παπανικολάου και στη Μονάδα εγκαυμάτων βρίσκεται από το μεσημέρι της Πέμπτης η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία αντιμετωπίζει πολλά εγκαύματα σε χέρια και πόδια. Η κατάστασή της κρίνεται σταθερή και ελεγχόμενη, αλλά παραμένει άγνωστο το πότε θα λάβει εξιτήριο.

Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο βρίσκεται για νοσηλεία, μία ακόμη ένοικος της πολυκατοικίας, η οποία έχει αντιμετωπίσει αναπνευστικά προβλήματα. Εν συνεχεία προέκυψε ένα πρόβλημα με την καρδιά της και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στην Καρδιολογική κλινική. Είναι καλά στην υγεία της και παραμένει προληπτικά προκειμένου να γίνουν περισσότερες εξετάσεις μέχρι να της δοθεί εξιτήριο.