Σοβαρό τροχαίο στην Κορίνθου-Εξαμιλίων – Τέσσερις τραυματίες – ΦΩΤΟ

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Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στον δρόμο Κορίνθου – Εξαμιλίων – Ξυλοκέριζας. Όλα έγιναν όταν ΙΧ αυτοκίνητο με τέσσερις επιβαίνοντες, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη σε οικόπεδο, με αποτέλεσμα όλοι να εγκλωβιστούν εντός του.

Σύμφωνα με το korinthostv, στο σημείο για την επιχείρηση απεγκλωβισμού έσπευσαν δύο οχήματα της Π.Υ. Κορίνθου, ασθενοφόρο ΕΚΑΒ και αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Κορίνθου.

Μετά τον απεγκλωβισμό τους, παρελήφθησαν από πλήρωμα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκαν με το ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου.