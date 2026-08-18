Σοβαρό τροχαίο στην Κορίνθου-Εξαμιλίων – Τέσσερις τραυματίες – ΦΩΤΟ

Σήμερα Τρίτη μεσημέρι σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο στον δρόμο Κορίνθου – Εξαμιλίων – Ξυλοκέριζας, όταν ΙΧ αυτοκίνητο με τέσσερις επιβαίνοντες εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε. Οι τέσσερις επιβαίνοντες εγκλωβίστηκαν και διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου μετά τον απεγκλωβισμό τους από την Π.Υ. Κορίνθου και το ΕΚΑΒ

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  • Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε σήμερα Τρίτη μεσημέρι στον δρόμο Κορίνθου – Εξαμιλίων – Ξυλοκέριζας, όταν ΙΧ αυτοκίνητο με τέσσερις επιβαίνοντες εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε.
  • Οι τέσσερις επιβαίνοντες εγκλωβίστηκαν εντός του οχήματος, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν. Για τον απεγκλωβισμό τους έσπευσαν δυνάμεις της Π.Υ. Κορίνθου, του ΕΚΑΒ και της Τροχαίας.
  • Μετά τον απεγκλωβισμό τους, οι τραυματίες διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος διενεργείται από το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στον δρόμο Κορίνθου – Εξαμιλίων – Ξυλοκέριζας. Όλα έγιναν όταν ΙΧ αυτοκίνητο με τέσσερις επιβαίνοντες, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη σε οικόπεδο, με αποτέλεσμα όλοι να εγκλωβιστούν εντός του.

Σύμφωνα με το korinthostv, στο σημείο για την επιχείρηση απεγκλωβισμού έσπευσαν δύο οχήματα της Π.Υ. Κορίνθου, ασθενοφόρο ΕΚΑΒ και αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Κορίνθου.

Μετά τον απεγκλωβισμό τους, παρελήφθησαν από πλήρωμα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκαν με το ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου.

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