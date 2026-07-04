Πειραιάς: Συνελήφθη 21χρονος με περισσότερα από 10,5 κιλά «skunk» σε επιβατηγό πλοίο

Καίριο πλήγμα στη διακίνηση ναρκωτικών μέσω πλοίων της ακτοπλοΐας κατάφεραν τα στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, που είχαν τον κεντρικό επιχειρησιακό και συντονιστικό ρόλο σε επιχείρηση που οδήγησε στην κατάσχεση περισσότερων από 10,5 κιλών ακατέργαστης κάνναβης τύπου «skunk» και στη σύλληψη ενός 21χρονου ημεδαπού.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών και τη συνδρομή αστυνομικών σκύλων.

Ο 21χρονος εντοπίστηκε να επιβιβάζεται σε επιβατηγό -οχηματαγωγό πλοίο από τον Πειραιά και τέθηκε υπό διακριτική παρακολούθηση. Κατά τον έλεγχο του ίδιου και των αποσκευών του, τα στελέχη της ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά εντόπισαν σε σακίδιο στον χώρο αποσκευών και σε δεύτερη αποσκευή στο σαλόνι του πλοίου πέντε αεροστεγώς κλεισμένες συσκευασίες κάνναβης, συνολικού μικτού βάρους 5,413 κιλών.

Η έρευνα, ωστόσο, δεν σταμάτησε εκεί. Μετά τον απόπλου του πλοίου, ο συλληφθείς αποκάλυψε ότι είχε αφήσει ακόμη μία βαλίτσα εντός του πλοίου. Το Γραφείο Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά κινητοποίησε άμεσα το Λιμεναρχείο Σύρου, τον πρώτο λιμένα κατάπλου, όπου με τη βοήθεια σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών εντοπίστηκε η αποσκευή. Στο εσωτερικό της βρέθηκαν ακόμη πέντε συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης, βάρους 5,279 κιλών, ανεβάζοντας τη συνολική κατασχεθείσα ποσότητα στα 10,692 κιλά.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν επίσης ένα κινητό τηλέφωνο και εισιτήριο με προορισμό την Κω. Η εκτιμώμενη αξία των ναρκωτικών κυμαίνεται από 22.000 έως 33.000 ευρώ, με μέση τιμή περίπου 28.000 ευρώ, ενώ οι ποσότητες θα αποσταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους.

Σημειώνεται ότι η νέα αυτή κατάσχεση αποτελεί έναν ακόμη κρίσιμο κρίκο στη συνεχιζόμενη και κλιμακούμενη προσπάθεια των στελεχών της Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά για τον περιορισμό της διακίνησης παράνομων ουσιών μέσω του μεγαλύτερου λιμανιού της χώρας τον Πειραιά.

Ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο, όταν η επιβατική κίνηση αυξάνεται κατακόρυφα, οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε 24ωρη επιφυλακή, διενεργώντας στοχευμένους ελέγχους σε επιβάτες, αποσκευές, οχήματα και ύποπτα σκάφη. Καθοριστική είναι και η συμβολή των ομάδων Κ9 ανίχνευσης ναρκωτικών, που ενισχύουν την επιχειρησιακή δυνατότητα των ελέγχων.

Οι δράσεις επικεντρώνονται, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, όχι μόνο στον εντοπισμό μεμονωμένων ποσοτήτων, αλλά κυρίως στην αποδιοργάνωση των δικτύων μεταφοράς και στον περιορισμό της εφοδιαστικής αλυσίδας ναρκωτικών προς τις νησιωτικές περιοχές, όπου η αυξημένη θερινή ζήτηση δημιουργεί πρόσθετους κινδύνους.