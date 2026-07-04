Αγρίνιο: Σε νοσοκομείο της Πάτρας με σοβαρά εγκαύματα μεταφέρθηκαν πατέρας και γιος

Πατέρας και γιος μεταφέρθηκαν αρχικά στο νοσοκομείο Αγρινίου και εν συνεχεία στο Ρίο, έχοντας υποστεί σοβαρά εγκαύματα. Οι τραυματισμοί τους φέρεται να προκλήθηκαν από έκρηξη μπουκάλας υγραερίου στο σπίτι τους

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πατέρας και γιος μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Αγρινίου με σοβαρά εγκαύματα τα ξημερώματα του Σαββάτου.
  • Οι δύο άνδρες, ηλικίας 52 και 27 ετών, φέρεται να τραυματίστηκαν από έκρηξη μπουκάλας υγραερίου στο σπίτι τους.
  • Μετά την παροχή πρώτων βοηθειών στο Αγρίνιο, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή τους στο νοσοκομείο του Ρίου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στο νοσοκομείο Αγρινίου με σοβαρά εγκαύματα μεταφέρθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου πατέρας και γιος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του agriniopress, οι δύο άνδρες, ηλικίας 52 και 27 ετών διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο Αγρινίου καθώς είχαν υποστεί εγκαύματα σε διάφορα σημεία του σώματός τους.

Οι πληροφορίες είναι ακόμα συγκεχυμένες για το πώς τραυματίστηκαν. Πιθανότατα να υπήρξε κάποιο ατύχημα με έκρηξη μπουκάλας υγραερίου στο σπίτι τους.

Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών και διαπιστώθηκε πως ήταν απαραίτητη η διακομιδή τους στο Ρίο.

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