Αγρίνιο: Σε νοσοκομείο της Πάτρας με σοβαρά εγκαύματα μεταφέρθηκαν πατέρας και γιος

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Στο νοσοκομείο Αγρινίου με σοβαρά εγκαύματα μεταφέρθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου πατέρας και γιος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του agriniopress, οι δύο άνδρες, ηλικίας 52 και 27 ετών διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο Αγρινίου καθώς είχαν υποστεί εγκαύματα σε διάφορα σημεία του σώματός τους.

Οι πληροφορίες είναι ακόμα συγκεχυμένες για το πώς τραυματίστηκαν. Πιθανότατα να υπήρξε κάποιο ατύχημα με έκρηξη μπουκάλας υγραερίου στο σπίτι τους.

Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών και διαπιστώθηκε πως ήταν απαραίτητη η διακομιδή τους στο Ρίο.