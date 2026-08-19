«Για Σένα»: Ο Μιχάλης και η Αλεξάνδρα αποκαλύπτουν τους χαρακτήρες τους

Ο Νίκος Πουρσανίδης και η Άννα Μάγκου συστήνουν τους χαρακτήρες Μιχάλη Ηλιάδη και Αλεξάνδρα Ράλλη, οι οποίοι θα βρεθούν στο επίκεντρο σημαντικών εξελίξεων στη νέα δραματική σειρά του Alpha, «Για Σένα». Οι δύο χαρακτήρες, ο Μιχάλης ως η ήρεμη δύναμη της οικογένειας και η Αλεξάνδρα με την κρυμμένη της ταυτότητα, θα δοκιμαστούν από δύσκολες επιλογές.

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«Για Σένα»
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η νέα δραματική σειρά του Alpha, «Για Σένα», μας συστήνει τους κεντρικούς χαρακτήρες της, τον Μιχάλη Ηλιάδη και την Αλεξάνδρα Ράλλη, οι οποίοι θα βρεθούν στο επίκεντρο σημαντικών εξελίξεων.
  • Ο Μιχάλης Ηλιάδης είναι η ήρεμη δύναμη της οικογένειας, εσωστρεφής και βαθιά ανθρώπινος, ενώ η Αλεξάνδρα Ράλλη κρατά καλά κρυμμένο τον πραγματικό της εαυτό.
  • Στο «Για Σένα», οι άνθρωποι δεν αποκαλύπτουν εύκολα όσα πραγματικά νιώθουν, με την Αλεξάνδρα να δηλώνει χαρακτηριστικά: «Δεν είμαι αυτό που φαίνομαι. Αλλά θα φανεί αυτό που είμαι!»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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O Νίκος Πουρσανίδης και η Άννα Μάγκου μας συστήνουν τον Μιχάλη Ηλιάδη και την Αλεξάνδρα Ράλλη, δύο χαρακτήρες που θα βρεθούν στο επίκεντρο σημαντικών εξελίξεων και θα δοκιμαστούν από επιλογές που δεν είναι ποτέ εύκολες.

Στο «Για Σένα», τη νέα δραματική σειρά του Alpha, οι άνθρωποι δεν αποκαλύπτουν εύκολα όσα πραγματικά νιώθουν ή όσα είναι διατεθειμένοι να κάνουν. Άλλοι παλεύουν να προστατεύσουν όσους αγαπούν.

Άλλοι επιλέγουν να κρύψουν την αληθινή τους ταυτότητα μέχρι να έρθει η κατάλληλη στιγμή.

Μπορεί να κινούνται σε διαφορετικούς κόσμους: Ο Μιχάλης ζει με μοναδική προτεραιότητα την οικογένειά του. Η Αλεξάνδρα κρατά καλά κρυμμένο τον πραγματικό της εαυτό.

Στο «Για Σένα», όμως, οι πιο απρόσμενες διαδρομές είναι εκείνες που αφήνουν το πιο βαθύ αποτύπωμα!

Μιχάλης Ηλιάδης (Νίκος Πουρσανίδης)

Η ήρεμη δύναμη της οικογένειας.

Εσωστρεφής, ευαίσθητος και βαθιά ανθρώπινος, ο Μιχάλης προτιμά να παρατηρεί παρά να μιλά. Όταν όμως το κάνει, βλέπει πάντα πιο μακριά από όλους και συχνά γίνεται η φωνή της λογικής μέσα στο χάος.

 «Είμαι ο Μιχάλης. Και θα κάνω τα πάντα για να προστατεύσω την οικογένειά μου και τα αδέλφια μου, φτάνοντας στα άκρα».

Aλεξάνδρα Ράλλη (Άννα Μάγκου)

«Είμαι η Αλεξάνδρα. Δεν είμαι αυτό που φαίνομαι. Αλλά θα φανεί αυτό που είμαι!»  

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