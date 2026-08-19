«Για Σένα»: Ο Μιχάλης και η Αλεξάνδρα αποκαλύπτουν τους χαρακτήρες τους

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O Νίκος Πουρσανίδης και η Άννα Μάγκου μας συστήνουν τον Μιχάλη Ηλιάδη και την Αλεξάνδρα Ράλλη, δύο χαρακτήρες που θα βρεθούν στο επίκεντρο σημαντικών εξελίξεων και θα δοκιμαστούν από επιλογές που δεν είναι ποτέ εύκολες.

Στο «Για Σένα», τη νέα δραματική σειρά του Alpha, οι άνθρωποι δεν αποκαλύπτουν εύκολα όσα πραγματικά νιώθουν ή όσα είναι διατεθειμένοι να κάνουν. Άλλοι παλεύουν να προστατεύσουν όσους αγαπούν.

Άλλοι επιλέγουν να κρύψουν την αληθινή τους ταυτότητα μέχρι να έρθει η κατάλληλη στιγμή.

Μπορεί να κινούνται σε διαφορετικούς κόσμους: Ο Μιχάλης ζει με μοναδική προτεραιότητα την οικογένειά του. Η Αλεξάνδρα κρατά καλά κρυμμένο τον πραγματικό της εαυτό.

Στο «Για Σένα», όμως, οι πιο απρόσμενες διαδρομές είναι εκείνες που αφήνουν το πιο βαθύ αποτύπωμα!

Μιχάλης Ηλιάδης (Νίκος Πουρσανίδης)

Η ήρεμη δύναμη της οικογένειας.

Εσωστρεφής, ευαίσθητος και βαθιά ανθρώπινος, ο Μιχάλης προτιμά να παρατηρεί παρά να μιλά. Όταν όμως το κάνει, βλέπει πάντα πιο μακριά από όλους και συχνά γίνεται η φωνή της λογικής μέσα στο χάος.

«Είμαι ο Μιχάλης. Και θα κάνω τα πάντα για να προστατεύσω την οικογένειά μου και τα αδέλφια μου, φτάνοντας στα άκρα».

Aλεξάνδρα Ράλλη (Άννα Μάγκου)

«Είμαι η Αλεξάνδρα. Δεν είμαι αυτό που φαίνομαι. Αλλά θα φανεί αυτό που είμαι!»