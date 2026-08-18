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«Φάουλ» της ΕΡΤ με τον Παρασκευά Άντζα: Εκαναν γενέθλια στον ποδοσφαιριστή που πέθανε τον περασμένο Μάιο

Η ΕΡΤ προέβη σε ένα μεγάλο λάθος στην εκπομπή «Συνδέσεις», καθώς κατά τη διάρκεια της ενότητας «Σαν σήμερα» ευχήθηκε γενέθλια στον αδικοχαμένο ποδοσφαιριστή Παρασκευά Άντζα, ο οποίος απεβίωσε τον περασμένο Μάιο (25/5/26) σε ηλικία 49 ετών έπειτα από μάχη με τη Νόσο του Κινητικού Νευρώνα (ALS)

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ΕΡΤ, Άντζας
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μεγάλο λάθος σημειώθηκε στην εκπομπή «Συνδέσεις» της ΕΡΤ, στην ενότητα «Σαν σήμερα».
  • Εμφανίστηκε φωτογραφία του Παρασκευά Άντζα με την επισήμανση «Γίνεται 50 ετών ο Παρασκευάς Άντζας», παρόλο που ο ποδοσφαιριστής είχε φύγει από τη ζωή τον περασμένο Μάιο σε ηλικία 49 ετών.
  • Ο παρουσιαστής, Αλέξανδρος Μόρντουντακ, αντιλήφθηκε το λάθος και έσπευσε να το διορθώσει, αναφέροντας ότι η φωτογραφία θα έπρεπε να ήταν ασπρόμαυρη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μεγάλο λάθος έγινε στην εκπομπή «Συνδέσεις» στην ΕΡΤ κατά τη διάρκεια της ενότητας του «Σαν σήμερα».

Στο βίντεο εμφανίστηκε η φωτογραφία του Παρασκευά Άντζα, ο οποίος είχε γεννηθεί 18 Αυγούστου του 1976. Μάλιστα super από κάτω έγραφε: «Γίνεται 50 ετών ο Παρασκευάς Άντζας». Ωστόσο ο Παρασκευάς Άντζας έφυγε από την ζωή τον περασμένο Μάιο (25/5/26) σε ηλικία 49 ετών, έπειτα από μάχη με τη Νόσο του Κινητικού Νευρώνα (ALS)

Ο παρουσιαστής της εκπομπής, Αλέξανδρος Μόρντουντακ, αντιλήφθηκε το μεγάλο λάθος και έσπευσε να το διορθώσει, επισημαίνοντας ότι η φωτογραφία του ποδοσφαιριστή θα έπρεπε να είχε τοποθετηθεί σε ασπρόμαυρο φόντο.

Όμως, το super από κάτω έγραφε ότι… σήμερα γίνεται 50 ετών.

ΕΡΤ, Άντζας

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