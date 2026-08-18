«Φάουλ» της ΕΡΤ με τον Παρασκευά Άντζα: Εκαναν γενέθλια στον ποδοσφαιριστή που πέθανε τον περασμένο Μάιο

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Μεγάλο λάθος έγινε στην εκπομπή «Συνδέσεις» στην ΕΡΤ κατά τη διάρκεια της ενότητας του «Σαν σήμερα».

Στο βίντεο εμφανίστηκε η φωτογραφία του Παρασκευά Άντζα, ο οποίος είχε γεννηθεί 18 Αυγούστου του 1976. Μάλιστα super από κάτω έγραφε: «Γίνεται 50 ετών ο Παρασκευάς Άντζας». Ωστόσο ο Παρασκευάς Άντζας έφυγε από την ζωή τον περασμένο Μάιο (25/5/26) σε ηλικία 49 ετών, έπειτα από μάχη με τη Νόσο του Κινητικού Νευρώνα (ALS)

Ο παρουσιαστής της εκπομπής, Αλέξανδρος Μόρντουντακ, αντιλήφθηκε το μεγάλο λάθος και έσπευσε να το διορθώσει, επισημαίνοντας ότι η φωτογραφία του ποδοσφαιριστή θα έπρεπε να είχε τοποθετηθεί σε ασπρόμαυρο φόντο.

Όμως, το super από κάτω έγραφε ότι… σήμερα γίνεται 50 ετών.