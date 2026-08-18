Μεξικό: Ψαράδες εντόπισαν εξαντλημένο σκύλο στη μέση του ωκεανού – Βίντεο από τη διάσωση

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Ένα απρόσμενο και συγκινητικό περιστατικό εκτυλίχθηκε στα ανοιχτά του Μεξικού, όταν ψαράρδες ήρθαν αντιμέτωποι με ένα θέαμα που δύσκολα συναντά κανείς στη μέση του ωκεανού.

Αντί για κάποιο μεγάλο θήραμα, εντόπισαν και διέσωσαν έναν εξαντλημένο σκύλο που πάλευε με τα κύματα.

Η διάσωση στα ανοιχτά

Η ομάδα των ψαράδων έπλεε νωρίς το πρωί κοντά στο νησί Σέδρος, στα ανοικτά των ακτών της Μπάχα Καλιφόρνια στο Μεξικό, όταν ήρθαν αντιμέτωποι με μια ασυνήθιστη ανακάλυψη.

Ο «τελείως χαμένος» σκύλος δεν φορούσε κολλάρο ή λουρί και κολυμπούσε πολύ μακριά από την ακτή, περίπου ένα μίλι (1,6 χιλιόμετρα) μέσα στη θάλασσα.

Σταματώντας το σκάφος τους, ο καπετάνιος ενθάρρυνε τον σκύλο να πλησιάσει και τον ανέβασε στο κατάστρωμα με ασφάλεια. Το εξαντλημένο ζώο χαλάρωσε στο σκάφος, ενώ του προσέφεραν νερό και φαγητό.

Ένας άνδρας στο σκάφος, ο οποίος κατέγραψε σε βίντεο τη συγκινητική διάσωση, δήλωσε: «Αφού ψαρέψαμε για τη μισή μέρα, επιστρέψαμε στην προβλήτα και πρόκειται να αφήσουμε τον σκύλο που σώσαμε, και στη συνέχεια θα συνεχίσουμε το ψάρεμα».

Όταν επέστρεψαν στη στεριά, κάποιος στην προβλήτα αναγνώρισε το σκυλί και το επανένωσε με τον ιδιοκτήτη του.

«Η καλύτερη ψαριά της ημέρας δεν είναι ψάρι», έγραψε η ομάδα ψαράδων σε σχετική ανάρτηση στο Instagram.