Ιράν: Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μόνο αν οι ΗΠΑ τηρήσουν τους όρους του MoU – Το Ισραήλ εμπόδισε τη συμφωνία

Το Ιράν δηλώνει ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά εάν οι ΗΠΑ δεν εκπληρώσουν πλήρως τους όρους της ενδιάμεσης συμφωνίας (MoU), συμπεριλαμβανομένης της άρσης κυρώσεων και της αποδέσμευσης περιουσιακών στοιχείων. Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών κατηγορεί το Ισραήλ ως το κύριο εμπόδιο για μια διαρκή συμφωνία εκεχειρίας με τις ΗΠΑ, ενώ το Κατάρ αναμένει συμφωνία Ιράν-Ομάν για τη διέλευση των Στενών πριν την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

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Διεθνή Νέα

Ιράν
Τεχεράνη, Ιράν / Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Τεχεράνη διαμηνύει ότι τα Στενά του Ορμούζ δεν πρόκειται να ανοίξουν εάν η Ουάσινγκτον δεν εκπληρώσει πλήρως τους όρους της ενδιάμεσης συμφωνίας (MoU).
  • Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, κατηγόρησε το Ισραήλ για ενεργή υπονόμευση της διπλωματίας, περιγράφοντας τη χώρα ως το κύριο εμπόδιο για μια διαρκή συμφωνία εκεχειρίας με τις ΗΠΑ.
  • Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζέντ αλ-Ανσάρι, δήλωσε ότι οι χώρες που μεσολαβούν αναμένουν από το Ιράν και το Ομάν να ανακοινώσουν μια συμφωνία για τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.

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Σε τεντωμένο σχοινί παραμένουν οι σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν, καθώς η Τεχεράνη διαμηνύει ότι τα Στενά του Ορμούζ δεν πρόκειται να ανοίξουν εάν η Ουάσινγκτον δεν εκπληρώσει πλήρως τους όρους της ενδιάμεσης συμφωνίας (Μνημόνιο Συναντίληψης/MoU).

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Ειδικότερα, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτής, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, ξεκαθάρισε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά έως ότου οι ΗΠΑ εκπληρώσουν τις προϋποθέσεις του MoU, συμπεριλαμβανομένης της άρσης του ναυτικού αποκλεισμού, των κυρώσεων, αλλά και της αποδέσμευσης των δεσμευμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων.

«Διευκρινίζω σαφώς: Εφόσον δεν υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις που ανέλαβαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο μνημόνιο συναντίληψης, συμπεριλαμβανομένης της άρσης του αποκλεισμού, της αποδέσμευσης των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων, της άρσης των πετρελαϊκών κυρώσεων, του τερματισμού των απειλών και των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, καθώς και άλλων όρων στους οποίους συμφώνησε η Αμερική στο μνημόνιο, τα στενά δεν θα ανοίξουν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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Κατηγορίες Αραγτσί κατά Ισραήλ

Παράλληλα, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων IRNA, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, κατηγόρησε το Ισραήλ για ενεργή υπονόμευση της διπλωματίας, περιγράφοντας τη χώρα ως το κύριο εμπόδιο για μια διαρκή συμφωνία εκεχειρίας με τις ΗΠΑ.

«Το σιωνιστικό καθεστώς ήταν και παραμένει ο μεγαλύτερος αντίπαλος και το μεγαλύτερο εμπόδιο στην εφαρμογή του μνημονίου συναντίληψης. Κατέβαλαν κάθε προσπάθεια για να εμποδίσουν την επίτευξη μιας τέτοιας συμφωνίας, κάθε προσπάθεια για να αποτύχει αυτή η συμφωνία και κάθε προσπάθεια για να εμποδίσουν την εφαρμογή της», τόνισε ο Αραγτσί.

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Ο Ιρανός ΥΠΕΞ πρόσθεσε επίσης ότι η απαίτηση του Τραμπ για «άνευ όρων παράδοση» του Ιράν απέτυχε να υλοποιηθεί, καθώς η Τεχεράνη αποδέχτηκε τελικά την εκεχειρία και διεξήγαγε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ με τους δικούς της όρους.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Αραγτσί σημείωσε ότι όσοι «επιδίωκαν μια άνευ όρων παράδοση, σε σύντομο χρονικό διάστημα από την έναρξη του πολέμου, εκλιπαρούσαν για διαπραγματεύσεις».

«Ήμασταν εμείς που είπαμε ότι δεν θα δεχτούμε εκεχειρία και συνεχίσαμε τον πόλεμο μέχρι να φτάσουμε σε σημείο όπου εκείνοι αποδέχτηκαν μια εκεχειρία και διαπραγματεύσεις με τους όρους του Ιράν», δήλωσε.

Το Κατάρ αναμένει συμφωνία Ιράν – Ομάν

Την ίδια στιγμή, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζέντ αλ-Ανσάρι, δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι οι χώρες που μεσολαβούν μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ αναμένουν από το Ιράν και το Ομάν να ανακοινώσουν μια συμφωνία για τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, προτού πιέσουν την Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη να επαναλάβουν τις διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου τους.

Με πληροφορίες από: Al Jazeera

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