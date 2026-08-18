Ταυτοποιήθηκε η 48χρονη οδηγός λεωφορείου που έκανε επικίνδυνη αναστροφή στη Λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου – Την «έκαψε» βίντεο στα social

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Μέσα από βίντεο που αναρτήθηκε σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης κατάφεραν οι αστυνομικοί να ταυτοποιήσουν την 48χρονη οδηγό λεωφορείου, η οποία καταγράφηκε να πραγματοποιεί επικίνδυνη και παράνομη αναστροφή στη Λεωφόρο Αθηνών–Σουνίου.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της 13ης Αυγούστου 2026 και προκάλεσε την κινητοποίηση της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Η αναστροφή που καταγράφηκε σε βίντεο

Στο οπτικοακουστικό υλικό, το οποίο κυκλοφόρησε στα social media, φαίνεται το λεωφορείο να πραγματοποιεί αναστροφή στη Λεωφόρο Αθηνών–Σουνίου, παραβιάζοντας τη διπλή διαχωριστική γραμμή.

Η οδηγός προχώρησε στην επικίνδυνη μανούβρα ενώ άλλα οχήματα κινούνταν και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, δημιουργώντας, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, σοβαρό κίνδυνο πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος.

Οι αστυνομικοί της ειδικής ομάδας, έπειτα από ενδελεχή προανακριτική έρευνα και αξιοποίηση των στοιχείων που προέκυψαν από το βίντεο, κατάφεραν να ταυτοποιήσουν την 48χρονη οδηγό.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, η οποία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Έλεγχος και στον ταχογράφο του λεωφορείου

Η έρευνα δεν περιορίστηκε στο περιστατικό που καταγράφηκε στο βίντεο. Αστυνομικοί της Ο.Ε.Π.Τ.Α. μετέβησαν στον χώρο στάθμευσης του λεωφορείου και προχώρησαν σε έλεγχο του ταχογράφου.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν παραβάσεις που αφορούσαν ανεπαρκή χρόνο ανάπαυσης της οδηγού. Για τις συγκεκριμένες παραβάσεις βεβαιώθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.

Η υπόθεση πλέον βρίσκεται στα χέρια της Δικαιοσύνης, ενώ το περιστατικό αναδεικνύει και τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα βίντεο που αναρτώνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στον εντοπισμό επικίνδυνων παραβάσεων της οδικής κυκλοφορίας.