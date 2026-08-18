Ηράκλειο: Στη φυλακή ο «νταής» που ξυλοκόπησε τη γυναίκα του ενώ εκείνη κοιμόταν

Στη φυλακή οδηγείται 36χρονος, πατέρας δύο μικρών παιδιών, μετά το σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας που κατήγγειλε η 29χρονη σύζυγος του, στις 13 Αυγούστου, στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Η κακοποιημένη γυναίκα μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού με μελανιασμένο πρόσωπο, καταγγέλλοντας ότι στη διάρκεια της νύχτας και ενώ κοιμόταν, δέχθηκε γρονθοκόπημα, κυρίως στο κεφάλι και στο πρόσωπο, από τον 36χρονο σύζυγο της.

Την έδειρε γιατί ζήλευε

Αφορμή για το βίαιο ξέσπασμα του φέρεται να στάθηκε ο έλεγχος του κινητού της τηλεφώνου και ο εντοπισμός μίας παλαιότερης κλήσης από κοινό τους φίλο, κάτι που θεωρήθηκε επιλήψιμο από τον 36χρονο, ο οποίος, όπως είπε, την ζηλεύει παθολογικά.

Το θύμα καταγγέλλει ότι κακοποιείται την τελευταία 5ετία

Σύμφωνα με το cretalive.gr, η νεαρή μητέρα φέρεται να κατήγγειλε ότι κακοποιείται την τελευταία 5ετία, ωστόσο ουδέποτε είχε προβεί μέχρι πρότινος σε καταγγελία στις Αστυνομικές Αρχές, υπομένοντας σιωπηλά όλη αυτή την κατάσταση.

Τη νύχτα του τελευταίου επεισοδίου και ενώ την χτυπούσε, όπως υποστήριξε, κάποια στιγμή ξύπνησε το μικρότερο από τα δύο παιδιά τους, ηλικίας 4 και 7 ετών αντίστοιχα, και χρειάστηκε να πάει κοντά του. Περιγράφει, ωστόσο, ότι αισθάνθηκε αδιαθεσία από τα χτυπήματα και ζήτησε βοήθεια. Ο 36χρονος, πάντως, σε έξαλλη κατάσταση, όπως υποστηρίζεται, την απείλησε ότι δεν έχει σε τίποτα να την σκοτώσει και να αυτοκτονήσει.

Ο 36χρονος συνελήφθη, κρατήθηκε και δικάστηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου που τον έκρινε ένοχο και του επέβαλε ποινή φυλάκισης, με έκτιση στη φυλακή δύο μηνών.