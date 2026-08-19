Τρόμος στη Νέα Υόρκη: 19χρονος τουρίστας μαχαιρώθηκε στο διαβόητο «McDonald’s των φόνων» – Η «σκοτεινή» φήμη του καταστήματος

Ένας 19χρονος τουρίστας από την Αυστραλία μαχαιρώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας μέσα σε ένα McDonald’s στο Μανχάταν, το οποίο είναι γνωστό ως «McDonald’s των δολοφονιών» λόγω της σκοτεινής του φήμης. Ο 25χρονος Χουάν Μερσέντες συνελήφθη για την επίθεση, ενώ ο νεαρός νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Η περιοχή γύρω από το 24ωρο κατάστημα συγκεντρώνει συχνά άστεγους και άτομα που εμπλέκονται σε παράνομες δραστηριότητες, εν μέρει λόγω της ύπαρξης κλινικής μεθαδόνης απέναντι.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τρόμος στη Νέα Υόρκη: Ένας 19χρονος τουρίστας από την Αυστραλία μαχαιρώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας σε McDonald’s στο Μανχάταν, γνωστό ως «McDonald’s των φόνων».
  • Το 24ωρο McDonald’s της 8ης Λεωφόρου έχει τη φήμη ενός από τα πιο προβληματικά σημεία της περιοχής, συγκεντρώνοντας συχνά άστεγους, χρήστες ναρκωτικών και άτομα που εμπλέκονται σε παράνομες δραστηριότητες.
  • Η Αστυνομία συνέλαβε τον 25χρονο Χουάν Μερσέντες για την επίθεση, ενώ ο 19χρονος νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Έναν 19χρονο τουρίστα από την Αυστραλία μαχαίρωσε άγνωστος τα ξημερώματα της Δευτέρας μέσα σε McDonald’s στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης, σε ένα κατάστημα που έχει αποκτήσει τη φήμη ενός από τα πιο προβληματικά σημεία της περιοχής και είναι γνωστό στους ντόπιους με το προσωνύμιο «McDonald’s των φόνων».

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 02:00, στο κατάστημα της 8ης Λεωφόρου, κοντά στο Penn Station. Σύμφωνα με αστυνομικές και άλλες πηγές που επικαλείται η New York Post, ο 19χρονος βρισκόταν μέσα στο εστιατόριο όταν δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι στα πλευρά και την πλάτη.

Οι δύο άνδρες φέρεται να αντάλλαξαν προηγουμένως κάποιες κουβέντες, ωστόσο οι Αρχές εξετάζουν την επίθεση ως σε μεγάλο βαθμό απρόκλητη. Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Bellevue, όπου νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

«Μιλούσε ακατάληπτα»

Λίγο αργότερα, η Αστυνομία συνέλαβε τον 25χρονο Χουάν Μερσέντες, από τη Φλόριντα, σε βάρος του οποίου απαγγέλθηκε κατηγορία για επίθεση δεύτερου βαθμού. Σύμφωνα με μαρτυρία εργαζομένου στην ασφάλεια του καταστήματος, ο δράστης φέρεται να έτρεξε προς το θύμα κρατώντας μαχαίρι και να το χτύπησε δύο φορές.

«Μιλούσε ακατάληπτα», φέρεται να είπε ο φύλακας, σύμφωνα με όσα του μετέφερε συνάδελφός του που βρισκόταν στο σημείο την ώρα της επίθεσης.

Ο ίδιος φέρεται να παρέμεινε έξω από το κατάστημα μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικοί και τότε άφησε το μαχαίρι.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 19χρονος Αυστραλός τουρίστας έτρωγε στα McDonald’s όταν ένας άνδρας του επιτέθηκε με μαχαίρι (Πηγή φωτογραφίας: Robert Mecea/New York Post)

Η «σκοτεινή» φήμη του καταστήματος

Το συγκεκριμένο McDonald’s, που λειτουργεί όλο το 24ωρο, βρίσκεται σε σημείο με έντονη νυχτερινή δραστηριότητα και, σύμφωνα με κατοίκους και εργαζόμενους της περιοχής, συγκεντρώνει συχνά άστεγους, χρήστες ναρκωτικών και άτομα που εμπλέκονται σε παράνομες δραστηριότητες.

Η παρουσία μιας κλινικής μεθαδόνης ακριβώς απέναντι από το εστιατόριο θεωρείται ένας από τους λόγους για τους οποίους η περιοχή συγκεντρώνει συγκεκριμένο κοινό τις νυχτερινές ώρες.

«Είναι σαν ένας μικρός εφιάλτης», δήλωσε στην Post ένας 45χρονος θαμώνας, περιγράφοντας το σημείο ως μέρος όπου «μπορείς να βρεις ό,τι χρειάζεσαι».

Κάτοικοι της περιοχής δήλωσαν ότι ένα McDonald’s στην 8η Λεωφόρο του Μανχάταν θεωρείται επικίνδυνο σημείο τις βραδινές ώρες (Πηγή φωτογραφίας: Stephen Yang/NY Post)

Κάτοικοι και εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι η κατάσταση γίνεται πιο δύσκολη μετά τη δύση του ηλίου, με περιστατικά συμπλοκών και παράνομων δραστηριοτήτων να είναι συχνότερα. Ένας εργαζόμενος σε κατάστημα της περιοχής ανέφερε χαρακτηριστικά ότι αργά τη νύχτα «είναι επικίνδυνα», κάνοντας λόγο για άτομα που συχνά συγκεντρώνονται στην περιοχή για διακίνηση ναρκωτικών ή κλοπές.

Παρά τη φήμη του, το εστιατόριο παρέμενε γεμάτο πελάτες λίγες ώρες μετά την επίθεση, χωρίς να θυμίζει τίποτα από το σκηνικό τρόμου που είχε εκτυλιχθεί τα ξημερώματα. Οι κάτοικοι, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι η εικόνα αλλάζει αισθητά όταν πέφτει το σκοτάδι.

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