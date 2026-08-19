Τρόμος στη Νέα Υόρκη: 19χρονος τουρίστας μαχαιρώθηκε στο διαβόητο «McDonald’s των φόνων» – Η «σκοτεινή» φήμη του καταστήματος

Έναν 19χρονο τουρίστα από την Αυστραλία μαχαίρωσε άγνωστος τα ξημερώματα της Δευτέρας μέσα σε McDonald’s στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης, σε ένα κατάστημα που έχει αποκτήσει τη φήμη ενός από τα πιο προβληματικά σημεία της περιοχής και είναι γνωστό στους ντόπιους με το προσωνύμιο «McDonald’s των φόνων».

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 02:00, στο κατάστημα της 8ης Λεωφόρου, κοντά στο Penn Station. Σύμφωνα με αστυνομικές και άλλες πηγές που επικαλείται η New York Post, ο 19χρονος βρισκόταν μέσα στο εστιατόριο όταν δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι στα πλευρά και την πλάτη.

Οι δύο άνδρες φέρεται να αντάλλαξαν προηγουμένως κάποιες κουβέντες, ωστόσο οι Αρχές εξετάζουν την επίθεση ως σε μεγάλο βαθμό απρόκλητη. Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Bellevue, όπου νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

A 19-year-old Australian tourist knifed during an unprovoked attack at a McDonald’s near Penn Station was enjoying a meal with his friends when the suspect “calmly” walked up behind him and stabbed him twice, Manhattan prosecutors said Tuesday. These chilling new details emerged… pic.twitter.com/3iOuv12j0J — Crime In NYC (@Crime_In_NYC) August 18, 2026

«Μιλούσε ακατάληπτα»

Λίγο αργότερα, η Αστυνομία συνέλαβε τον 25χρονο Χουάν Μερσέντες, από τη Φλόριντα, σε βάρος του οποίου απαγγέλθηκε κατηγορία για επίθεση δεύτερου βαθμού. Σύμφωνα με μαρτυρία εργαζομένου στην ασφάλεια του καταστήματος, ο δράστης φέρεται να έτρεξε προς το θύμα κρατώντας μαχαίρι και να το χτύπησε δύο φορές.

«Μιλούσε ακατάληπτα», φέρεται να είπε ο φύλακας, σύμφωνα με όσα του μετέφερε συνάδελφός του που βρισκόταν στο σημείο την ώρα της επίθεσης.

Ο ίδιος φέρεται να παρέμεινε έξω από το κατάστημα μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικοί και τότε άφησε το μαχαίρι.

Η «σκοτεινή» φήμη του καταστήματος

Το συγκεκριμένο McDonald’s, που λειτουργεί όλο το 24ωρο, βρίσκεται σε σημείο με έντονη νυχτερινή δραστηριότητα και, σύμφωνα με κατοίκους και εργαζόμενους της περιοχής, συγκεντρώνει συχνά άστεγους, χρήστες ναρκωτικών και άτομα που εμπλέκονται σε παράνομες δραστηριότητες.

Η παρουσία μιας κλινικής μεθαδόνης ακριβώς απέναντι από το εστιατόριο θεωρείται ένας από τους λόγους για τους οποίους η περιοχή συγκεντρώνει συγκεκριμένο κοινό τις νυχτερινές ώρες.

«Είναι σαν ένας μικρός εφιάλτης», δήλωσε στην Post ένας 45χρονος θαμώνας, περιγράφοντας το σημείο ως μέρος όπου «μπορείς να βρεις ό,τι χρειάζεσαι».

Κάτοικοι και εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι η κατάσταση γίνεται πιο δύσκολη μετά τη δύση του ηλίου, με περιστατικά συμπλοκών και παράνομων δραστηριοτήτων να είναι συχνότερα. Ένας εργαζόμενος σε κατάστημα της περιοχής ανέφερε χαρακτηριστικά ότι αργά τη νύχτα «είναι επικίνδυνα», κάνοντας λόγο για άτομα που συχνά συγκεντρώνονται στην περιοχή για διακίνηση ναρκωτικών ή κλοπές.

Παρά τη φήμη του, το εστιατόριο παρέμενε γεμάτο πελάτες λίγες ώρες μετά την επίθεση, χωρίς να θυμίζει τίποτα από το σκηνικό τρόμου που είχε εκτυλιχθεί τα ξημερώματα. Οι κάτοικοι, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι η εικόνα αλλάζει αισθητά όταν πέφτει το σκοτάδι.