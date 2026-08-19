Γιάννης Αντετοκούνμπο: Οι οικογενειακές διακοπές πριν από την επιστροφή στα παρκέ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απολαμβάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές μαζί με την οικογένειά του, πριν επιστρέψει στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις και προετοιμαστεί για το επόμενο κεφάλαιο της μπασκετικής του καριέρας. Ο διεθνής Έλληνας άσος πέρασε χρόνο με τη σύζυγό του, Μαράια, και τα τέσσερα παιδιά τους, επισκεπτόμενος την Αθήνα και την Αίγινα, και μοιράστηκε στιγμιότυπα μέσω Instagram.

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Γιάννης Αντετοκούνμπο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απόλαυσε τις καλοκαιρινές του διακοπές μαζί με την οικογένειά του, πριν επιστρέψει στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις.
  • Μοιράστηκε στιγμιότυπα από τις διακοπές τους μέσω Instagram, συνοδεύοντας τις φωτογραφίες με τη φράση «Το δικό μας καλοκαίρι».
  • Η οικογένεια πέρασε από την Αθήνα, επισκεπτόμενη την Ακρόπολη, και στη συνέχεια ταξίδεψε στην Αίγινα, απολαμβάνοντας τις παραλίες του νησιού.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τις καλοκαιρινές του διακοπές μαζί με την οικογένειά του απολαμβάνει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, πριν επιστρέψει στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις και προετοιμαστεί για το επόμενο κεφάλαιο της μπασκετικής του καριέρας.

Ο διεθνής Έλληνας άσος περνά χρόνο με τη σύζυγό του, Μαράια, και τα τέσσερα παιδιά τους, έχοντας θέσει την οικογένειά του στο επίκεντρο των καλοκαιρινών του ημερών.

Ο Αντετοκούνμπο μοιράστηκε στιγμιότυπα από τις διακοπές τους μέσω Instagram, συνοδεύοντας τις φωτογραφίες με τη φράση «Το δικό μας καλοκαίρι».

Η οικογένεια πέρασε από την Αθήνα, όπου επισκέφθηκε την Ακρόπολη, ενώ στη συνέχεια ταξίδεψε στην Αίγινα, απολαμβάνοντας τις παραλίες και τα νερά του νησιού. Το πρόγραμμα περιλάμβανε επίσης στιγμές διασκέδασης σε λούνα παρκ, αλλά και οικογενειακές βραδιές με ταινίες.

Ένα καλοκαίρι αφιερωμένο στην οικογένεια, πριν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επιστρέψει στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις και στα παρκέ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Giannis Antetokounmpo (@giannis_an34)

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