Γιάννης Αντετοκούνμπο: Οι οικογενειακές διακοπές πριν από την επιστροφή στα παρκέ

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Τις καλοκαιρινές του διακοπές μαζί με την οικογένειά του απολαμβάνει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, πριν επιστρέψει στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις και προετοιμαστεί για το επόμενο κεφάλαιο της μπασκετικής του καριέρας.

Ο διεθνής Έλληνας άσος περνά χρόνο με τη σύζυγό του, Μαράια, και τα τέσσερα παιδιά τους, έχοντας θέσει την οικογένειά του στο επίκεντρο των καλοκαιρινών του ημερών.

Ο Αντετοκούνμπο μοιράστηκε στιγμιότυπα από τις διακοπές τους μέσω Instagram, συνοδεύοντας τις φωτογραφίες με τη φράση «Το δικό μας καλοκαίρι».

Η οικογένεια πέρασε από την Αθήνα, όπου επισκέφθηκε την Ακρόπολη, ενώ στη συνέχεια ταξίδεψε στην Αίγινα, απολαμβάνοντας τις παραλίες και τα νερά του νησιού. Το πρόγραμμα περιλάμβανε επίσης στιγμές διασκέδασης σε λούνα παρκ, αλλά και οικογενειακές βραδιές με ταινίες.

Ένα καλοκαίρι αφιερωμένο στην οικογένεια, πριν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επιστρέψει στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις και στα παρκέ.