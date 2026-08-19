Ρεζάι κατά Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ: «Καλώς ήρθατε στη μετα-αμερικανική τάξη»

Με σκωπτικό τρόπο επέκρινε τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν αμερικανικό έδαφος ο ανώτατος αξιωματούχος ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζάι.

Ο Ρεζάι, γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, σχολίασε μέσω της πλατφόρμας X ότι υπάρχει τεράστια απόσταση ανάμεσα στην αδυναμία των Ηνωμένων Πολιτειών να ανοίξουν εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ και στην αξίωσή τους να τα θεωρούν δική τους επικράτεια.

Μάλιστα, παραλληλίζοντας την πολιτική και στρατιωτική πραγματικότητα στην περιοχή με τη γεωγραφική απόσταση, ανέφερε ότι το χάσμα μεταξύ των δύο αυτών θέσεων είναι μεγαλύτερο από τα 11.265 χιλιόμετρα που χωρίζουν την Ουάσινγκτον από τα Στενά του Ορμούζ.

«Καλώς ήρθατε στη μετα-αμερικανική τάξη στον Περσικό Κόλπο», πρόσθεσε ο Ιρανός αξιωματούχος, σε μια σαφή αιχμή κατά της αμερικανικής πολιτικής στην περιοχή.