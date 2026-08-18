Δομοκός: Αγέλης λύκων κατασπάραξε 30 πρόβατα – Σε απόγνωση ο κτηνοτρόφος – ΒΙΝΤΕΟ

Εφιαλτικό ήταν αυτό που αντίκρυσε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 14 Αυγούστου, ένας κτηνοτρόφος στον Δομοκό. Έγινε μάρτυρας της επίθεσης αγέλης πέντε λύκων στο κοπάδι του.

Ο κτηνοτρόφος, ο οποίος είχε πάει να ποτίσει τα ζώα του, άρχισε να κορνάρει επίμονα και να φωνάζει για να τρομάξει τα άγρια ζώα. Όμως, παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειές του να τα απομακρύνει, το κακό είχε ήδη γίνει. Οι λύκοι κατασπάραξαν 30 πρόβατα από τα συνολικά 80 που διατηρούσε, αφανίζοντας πάνω από το ένα τρίτο του ζωικού του κεφαλαίου, σύμφωνα με το lamiareport.

Το πλήγμα για τον παραγωγό, που βιοπορίζεται αποκλειστικά από την εκτροφή των αιγοπροβάτων του, είναι τεράστιο. Για το συμβάν ειδοποιήθηκε άμεσα κλιμάκιο του ΕΛΓΑ, το οποίο πραγματοποίησε επιτόπια αυτοψία για την καταγραφή των νεκρών ζώων, με τον κτηνοτρόφο να αναμένει πλέον το τελικό πόρισμα για την αποζημίωσή του.

Τα νεκρά πρόβατα οδηγήθηκαν για καύση με τη βοήθεια και του Δήμου Δομοκού.

Σύμφωνα με κατοίκους και άλλους παραγωγούς της περιοχής, οι επιθέσεις λύκων τείνουν να εξελιχθούν σε συχνό φαινόμενο, προκαλώντας έντονη ανησυχία στον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο.

Δείτε τι είπε για το συμβάν ο αντιδήμαρχος Δομοκού Νίκος Καλημέρης: