Δομοκός: Αγέλης λύκων κατασπάραξε 30 πρόβατα – Σε απόγνωση ο κτηνοτρόφος – ΒΙΝΤΕΟ

Ένας κτηνοτρόφος στον Δομοκό έγινε μάρτυρας επίθεσης αγέλης πέντε λύκων, με αποτέλεσμα την απώλεια 30 προβάτων, πάνω από το ένα τρίτο του ζωικού του κεφαλαίου. Το συμβάν προκάλεσε τεράστιο πλήγμα στον παραγωγό, ενώ κλιμάκιο του ΕΛΓΑ πραγματοποίησε αυτοψία για την καταγραφή των ζημιών, καθώς οι επιθέσεις λύκων αποτελούν συχνό φαινόμενο στην περιοχή

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας κτηνοτρόφος στον Δομοκό έγινε μάρτυρας της επίθεσης αγέλης πέντε λύκων στο κοπάδι του.
  • Οι λύκοι κατασπάραξαν 30 πρόβατα από τα συνολικά 80 που διατηρούσε, αφανίζοντας πάνω από το ένα τρίτο του ζωικού του κεφαλαίου.
  • Για το συμβάν ειδοποιήθηκε άμεσα κλιμάκιο του ΕΛΓΑ, ενώ οι επιθέσεις λύκων τείνουν να εξελιχθούν σε συχνό φαινόμενο στην περιοχή.

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Εφιαλτικό ήταν αυτό που αντίκρυσε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 14 Αυγούστου, ένας κτηνοτρόφος στον Δομοκό. Έγινε μάρτυρας της επίθεσης αγέλης πέντε λύκων στο κοπάδι του.

Ο κτηνοτρόφος, ο οποίος είχε πάει να ποτίσει τα ζώα του, άρχισε να κορνάρει επίμονα και να φωνάζει για να τρομάξει τα άγρια ζώα. Όμως, παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειές του να τα απομακρύνει, το κακό είχε ήδη γίνει. Οι λύκοι κατασπάραξαν 30 πρόβατα από τα συνολικά 80 που διατηρούσε, αφανίζοντας πάνω από το ένα τρίτο του ζωικού του κεφαλαίου, σύμφωνα με το lamiareport.

Το πλήγμα για τον παραγωγό, που βιοπορίζεται αποκλειστικά από την εκτροφή των αιγοπροβάτων του, είναι τεράστιο. Για το συμβάν ειδοποιήθηκε άμεσα κλιμάκιο του ΕΛΓΑ, το οποίο πραγματοποίησε επιτόπια αυτοψία για την καταγραφή των νεκρών ζώων, με τον κτηνοτρόφο να αναμένει πλέον το τελικό πόρισμα για την αποζημίωσή του.

Τα νεκρά πρόβατα οδηγήθηκαν για καύση με τη βοήθεια και του Δήμου Δομοκού.

Σύμφωνα με κατοίκους και άλλους παραγωγούς της περιοχής, οι επιθέσεις λύκων τείνουν να εξελιχθούν σε συχνό φαινόμενο, προκαλώντας έντονη ανησυχία στον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο.

Δείτε τι είπε για το συμβάν ο αντιδήμαρχος Δομοκού Νίκος Καλημέρης:

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