Νέα βίντεο από τη σύλληψη του «Ελ Τσάπο» – Η επιχείρηση που έβαλε τέλος στην εξάμηνη φυγή του

Δέκα χρόνια μετά τη σύλληψη του Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν, νέα βίντεο από την επιχείρηση που οδήγησε στον εντοπισμό και την κράτησή του, έρχονται στο φως.

Το υλικό δημοσίευσε τη Δευτέρα 17 Αυγούστου 2026, η μεξικανική ιστοσελίδα Aristegui Noticias, καταγράφοντας στιγμές από μία από τις πιο σημαντικές επιχειρήσεις των μεξικανικών Αρχών, κατά του οργανωμένου εγκλήματος.

Τρία από τα τέσσερα βίντεο, είχαν παρουσιαστεί στο παρελθόν, από τον δημοσιογράφο Έκτορ ντε Μαουλεόν μέσω της εφημερίδας El Universal. Ο ίδιος ασχολείται από το 2016 με την έρευνα γύρω από την επιχείρηση και τον ρόλο που διαδραμάτισαν οι ομοσπονδιακοί αστυνομικοί, στον εντοπισμό του ιδρυτή του καρτέλ της Σιναλόα.

#Entérate| Revela El Universal, vídeos inéditos de posterior a la captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán.#EnlaceTabasco pic.twitter.com/cw7Q04eVWF — Enlace Tabasco (@enlace_tabasco) August 17, 2026



Το δημοσιογραφικό του έργο αποτέλεσε, μάλιστα, τη βάση για τη νέα ταινία «La Captura» («Η Σύλληψη»), η οποία μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη τα γεγονότα εκείνων των ημερών, αυτή τη φορά μέσα από την πλευρά των αστυνομικών, που συμμετείχαν στην επιχείρηση.

Η «Επιχείρηση Μαύρος Κύκνος» και η κινηματογραφική καταδίωξη

Η επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Μαύρος Κύκνος» (Operacion Cisne Negro) ξεκίνησε στις 4:00 τα ξημερώματα της 8ης Ιανουαρίου 2016, σε κατοικία στην περιοχή Λας Πάλμας του Μεξικού.

Ο Γκουσμάν Λοέρα και ο επικεφαλής των εκτελεστών του, Όρσο Ιβάν Γκαστελούμ, γνωστός ως «Ελ Τσόλο Ιβάν», κατάφεραν αρχικά να ξεφύγουν από τις δυνάμεις που είχαν περικυκλώσει το σημείο.

Οι δύο άνδρες, χρησιμοποίησαν το δίκτυο αποχέτευσης για να απομακρυνθούν και στη συνέχεια εμφανίστηκαν ξανά στην επιφάνεια στο κέντρο της πόλης Λος Μότσις.

🚨 #Entérate | A más de una década de la captura definitiva de “El Chapo”, fueron difundidos tres videos inéditos que muestran momentos posteriores a su detención en Los Mochis, Sinaloa. pic.twitter.com/ntiurTqMlC — heraldousa (@heraldousa) August 18, 2026

Ήταν περίπου 9:08 το πρωί όταν βγήκαν από φρεάτιο, φορώντας μόνο τα εσώρουχά τους. Στη συνέχεια ακινητοποίησαν έναν οδηγό και πήραν ένα λευκό Volkswagen Jetta. Το όχημα, όμως, παρουσίασε βλάβη και οι δύο καταζητούμενοι, αναγκάστηκαν να το εγκαταλείψουν.

Λίγο αργότερα απείλησαν μία γυναίκα και της αφαίρεσαν το κόκκινο Ford Focus. Ο «Ελ Τσόλο Ιβάν», ωστόσο, της επέστρεψε την τσάντα της, μέσα στην οποία βρισκόταν το κινητό της τηλέφωνο. Η γυναίκα χρησιμοποίησε αμέσως το τηλέφωνο για να ενημερώσει το C-4, το κέντρο επιχειρήσεων και επικοινωνιών της αστυνομίας, γεγονός που έδωσε στις Αρχές, κρίσιμες πληροφορίες για την πορεία των δύο ανδρών.

Οι ομοσπονδιακοί αστυνομικοί εντόπισαν το Focus, στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει το Λος Μότσις με τη Ναβοχόα και κατάφεραν να του κλείσουν τον δρόμο.

Όταν οι δύο επιβάτες υποχρεώθηκαν να βγουν από το αυτοκίνητο, ο «Ελ Τσόλο Ιβάν», επιχείρησε να διαπραγματευτεί με τους αστυνομικούς.

Meksika Sinaloa Karteli Los Chapitos üyesinin tabanca işlemesinde El Chapo’nun fotoğrafı görüldü

pic.twitter.com/3bQrJ3mUHf — Bartu Eken (@bartueken7) August 17, 2026

Σύμφωνα με την καταγραφή των γεγονότων, ο ίδιος ο «Ελ Τσάπο» προσπάθησε στη συνέχεια να εξαγοράσει τους άνδρες που τον είχαν συλλάβει. Τους υποσχόταν ότι θα τους εξασφάλιζε οικονομικά για όλη τους τη ζωή, εφόσον τον βοηθούσαν να φτάσει μέχρι το «Che Rios». Παράλληλα, τους προειδοποιούσε ότι οι δικοί του άνδρες κατευθύνονταν προς την περιοχή για να τον απελευθερώσουν και ότι θα ακολουθούσε «ποτάμι αίματος».

Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο κρίσιμη όταν οι αστυνομικοί πληροφορήθηκαν ότι περίπου 30 φορτηγάκια με ένοπλους άνδρες κινούνταν προς την περιοχή. Φοβούμενοι επίσης ότι οι επικοινωνίες τους ενδέχεται να παρακολουθούνταν, ζήτησαν ενισχύσεις μέσω τηλεφώνου και αναζήτησαν ασφαλές σημείο για να κρατήσουν τον κρατούμενο.

Η προσωρινή λύση ήταν το δωμάτιο 51 του Motel Doux. Εκεί, για περίπου 20 λεπτά, οι αστυνομικοί παρέμειναν μαζί με τον Γκουσμάν, ο οποίος συνέχιζε να τους προσφέρει τεράστια οικονομικά ανταλλάγματα. Οι προτάσεις του περιλάμβαναν σπίτια και επιχειρήσεις αξίας εκατομμυρίων, όμως οι αστυνομικοί αρνήθηκαν να τον αφήσουν ελεύθερο.

Παρέμειναν στο μοτέλ μέχρι να φτάσουν στην περιοχή ενισχύσεις από το Πολεμικό Ναυτικό και τον Στρατό του Μεξικού. Με την είσοδο του διοικητή του Πολεμικού Ναυτικού στο δωμάτιο, η επιχείρηση έφτασε ουσιαστικά στο τέλος της. Η φράση που του απηύθυνε ήταν χαρακτηριστική:

«Τελείωσαν οι διακοπές σου των έξι μηνών».

«La Captura»: Η σύλληψη του Ελ Τσάπο στη μεγάλη οθόνη

Η υπόθεση μεταφέρεται πλέον και στον κινηματογράφο μέσα από την ταινία «La Captura» («Η Σύλληψη»), η οποία κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 21 Αυγούστου.

Πρόκειται για θρίλερ που αναπαριστά την επιχείρηση του Ιανουαρίου του 2016 και τη σύλληψη του Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν Λοέρα. Σε αντίθεση με αρκετές προηγούμενες παραγωγές που έχουν επικεντρωθεί στον κόσμο των καρτέλ και του εμπορίου ναρκωτικών, η συγκεκριμένη ταινία επιλέγει να αφηγηθεί την ιστορία κυρίως από την πλευρά των αστυνομικών που συμμετείχαν στην καταδίωξη και την τελική σύλληψή του.

Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Σαλβαδόρ Κάρτας, ενώ το σενάριο υπογράφει ο Μπερνάρντο Εσκίνκα. Η ιστορία βασίζεται στο δημοσιογραφικό χρονικό του Έκτορ ντε Μαουλεόν, ο οποίος έχει καταγράψει επί σειρά ετών τις λεπτομέρειες της επιχείρησης και τη συμβολή των ομοσπονδιακών αστυνομικών στην επιτυχία της.

Τα νέα βίντεο, που δημοσιοποιούνται μία δεκαετία μετά τα γεγονότα, επαναφέρουν στο προσκήνιο τις δραματικές ώρες της επιχείρησης «Μαύρος Κύκνος» και την αλυσίδα γεγονότων που οδήγησε στον τερματισμό της φυγής του «Ελ Τσάπο».