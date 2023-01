Μεξικό: Τουλάχιστον 29 νεκροί σε συμπλοκές έπειτα από τη σύλληψη του γιου του «Ελ Τσάπο» – ΒΙΝΤΕΟ ντοκουμέντο

Οι μεξικανικές δυνάμεις ασφαλείας συνέλαβαν την Πέμπτη 5 Ιανουαρίου τον Οβίδιο, γιο του διαβόητου, φυλακισμένου Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν. Μέλη του καρτέλ Σιναλόα και συνεργάτες τους εξαπέλυσαν βίαιες επιθέσεις στην περιοχή, πυροβολώντας αστυνομικούς και στρατιώτες, πυρπολώντας οχήματα και αποκλείοντας δρόμους κατά μήκος των ακτών του Ειρηνικού. Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας Λουίς Κρεσένσιο Σαντοβάλ δεκαεννέα φερόμενα μέλη συμμορίας και 10 στρατιώτες σκοτώθηκαν στα βίαια επεισόδια που συγκλόνισαν το Μεξικό μετά τη σύλληψη του βαρόνου των ναρκωτικών Οβίδιο Γκουσμάν στην Πολιτεία Σιναλόα .

Οι ταραχές επικεντρώθηκαν στην πόλη Κουλιακάν, την πρωτεύουσα της Σιναλόα, όπου εδρεύει το πανίσχυρο καρτέλ επικεφαλής του οποίου ήταν ο «Ελ Τσάπο» μέχρι τη σύλληψή του το 2016 και την απέλασή του στις ΗΠΑ τον επόμενο χρόνο.

Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο Σαντοβάλ είπε ότι στις χθεσινές επιχειρήσεις συνελήφθησαν συνολικά 21 άτομα.

Ο Σαντοβάλ είπε ότι στο Κουλιακάν θα παραμείνουν σε ισχύ δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, για την προστασία των πολιτών. Άλλοι 1.000 στρατιωτικοί αναμένεται να φτάσουν σήμερα στην πόλη για να ενισχύσουν τις τοπικές δυνάμεις ασφαλείας.

Ο Οβίδιο Γκουσμάν, 32 ετών, συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης και μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στην πόλη του Μεξικού. Κρατείται σε φυλακή υψίστης ασφαλείας.

