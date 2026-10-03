Ρωσία: Καλεί τους ξένους διπλωμάτες να εγκαταλείψουν το Κίεβο – «Είστε σε θανάσιμο κίνδυνο – Έρχονται μαζικά πλήγματα»

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Προειδοποίηση προς τους αλλοδαπούς υπηκόους και το διπλωματικό προσωπικό που βρίσκεται στο Κίεβο εξέδωσε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών το Σάββατο, 3 Οκτωβρίου, διαμηνύοντας ότι η παραμονή στην ουκρανική πρωτεύουσα εγκυμονεί «θανάσιμο κίνδυνο», καθώς οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να εξαπολύουν αεροπορικά πλήγματα σε ολόκληρη τη χώρα.

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η Μόσχα προειδοποίησε τους ξένους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των διαπιστευμένων εκπροσώπων διπλωματικών αποστολών, να αποφεύγουν τη διαμονή στο Κίεβο ή τα ταξίδια στην ουκρανική επικράτεια.

Το ρωσικό ΥΠΕΞ υποστήριξε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας θα κλιμακώσουν συστηματικά τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς, χαρακτηρίζοντας τις επιχειρήσεις ως συνεχόμενα «μαζικά πλήγματα αντιποίνων».

«Ως απάντηση στις τρομοκρατικές ενέργειες των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων κατά του άμαχου πληθυσμού και των πολιτικών υποδομών της χώρας μας, οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας συνεχίζουν να πραγματοποιούν συστηματικά στοχευμένες επιθέσεις σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Κίεβο και σε άλλες ουκρανικές πόλεις», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

«Η ρωσική πλευρά είχε προηγουμένως καλέσει τους αλλοδαπούς και το διπλωματικό προσωπικό που βρίσκεται στο Κίεβο να εγκαταλείψουν την πόλη και να αποφύγουν να ταξιδέψουν στην Ουκρανία. Η ευθύνη για τυχόν αρνητικές συνέπειες βαρύνει εξ ολοκλήρου όσους αγνοούν την προειδοποίηση αυτή».

Η προειδοποίηση της Μόσχας συνιστά σαφή ρητορική κλιμάκωση κατά των ξένων πρεσβειών που λειτουργούν στο Κίεβο, σημειώνει η Kyiv Post, την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη ένα εντατικοποιημένο κύμα επιθέσεων με βαλλιστικούς πυραύλους και αεριωθούμενα drones, τα οποία στοχεύουν τις κεντρικές συνοικίες της πρωτεύουσας.

Το Reuters υπενθυμίζει πως, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι η Ουκρανία πληρώνει το τίμημα για τις δικές της επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας και θα συνεχίσει να το πληρώνει, καθώς οι δυνάμεις της Μόσχας επιτίθενται συστηματικά σε διάφορους στόχους εκεί.

Διπλωματικές απειλές και σχέδια εκκένωσης

Η ανακοίνωση της Ρωσίας έρχεται ως άμεση συνέχεια δημοσιευμάτων σχετικά με πιθανά πρωτόκολλα εκτάκτου ανάγκης μεταξύ των δυτικών πρεσβειών που εδρεύουν στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Guardian, ανώτεροι Δυτικοί διπλωμάτες είχαν συντάξει προσχέδια σχεδίων έκτακτης ανάγκης για την εκκένωση του προσωπικού από το Κίεβο προς τη δυτική πόλη Λβιβ ή πέραν των συνόρων, στην ανατολική Πολωνία, στην περίπτωση που το Κρεμλίνο ξεκινούσε εσκεμμένα στρατιωτικά πλήγματα κατά ξένων διπλωματικών αντιπροσωπειών.

Δυτικοί διπλωμάτες που επικαλείται το δημοσίευμα ανέφεραν ότι, ενώ οι αποστολές διατηρούν δημόσια μια αδιάλειπτη διπλωματική παρουσία ώστε να μην προσφέρουν στη Μόσχα μια συμβολική νίκη, οι ιδιωτικές εκτιμήσεις προειδοποιούν ότι η κατάσταση ασφαλείας στην πρωτεύουσα επιδεινώνεται ραγδαία ενόψει του χειμώνα.

Διαψεύδει το ουκρανικό ΥΠΕΞ

Από την πλευρά του, το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι οι ξένες διπλωματικές αντιπροσωπείες ετοιμάζονται να αποχωρήσουν.

Ο εκπρόσωπος του ουκρανικού ΥΠΕΞ, Χεορχίι Τίχι, επιβεβαίωσε την Παρασκευή ότι τα καθιερωμένα διεθνή διπλωματικά πρωτόκολλα επιβάλλουν την επίσημη προηγούμενη ενημέρωση των αρχών της φιλοξενούσας χώρας πριν από οποιαδήποτε μεταφορά αποστολής, τονίζοντας ότι καμία ειδοποίηση μεταφοράς ή σχετικό αίτημα δεν έχει υποβληθεί από ξένες αποστολές στο Κίεβο.



Όπως αναφέρει η Kyiv Post, παρά τους συχνούς συναγερμούς για αεροπορικές επιθέσεις και τις παράπλευρες ζημιές στις γύρω αστικές υποδομές, οι διπλωματικές αποστολές των συμμάχων της Ουκρανίας διατηρούν συνεχή λειτουργία στο Κίεβο από τη στιγμή που επέστρεψαν, στα μέσα του 2022, μετά την ήττα των ρωσικών δυνάμεων γύρω από την πρωτεύουσα.

Παράλληλα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ, διατηρώντας την οδηγία Επιπέδου 4 («Μην ταξιδεύετε») για την Ουκρανία λόγω των ενεργών εχθροπραξιών, επιβεβαίωσε εκ νέου ότι η αμερικανική πρεσβεία στο Κίεβο παραμένει ανοιχτή, στελεχωμένη και σε πλήρη λειτουργία.