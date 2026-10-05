Σαν σήμερα 5 Οκτωβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα κατά της Πoρνείας.

Ευρωπαϊκή Ημέρα για την Κατάθλιψη.

Παγκόσμια Ημέρα Αρχιτεκτονικής.

Παγκόσμια Ημέρα για τη Μηνιγγίτιδα.

Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών.

Παγκόσμια Ημέρα Κατοικίας.

Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού.

Γεγονότα

610: Ο έξαρχος της Αφρικής Ηράκλειος αναγορεύεται αυτοκράτορας του Βυζαντίου μετά την ανατροπή του διεφθαρμένου Φωκά.

Ο έξαρχος της Αφρικής Ηράκλειος αναγορεύεται αυτοκράτορας του Βυζαντίου μετά την ανατροπή του διεφθαρμένου Φωκά. 1912: Η Ελλάδα κηρύσσει τον πόλεμο κατά των Οθωμανών. Ο Ελληνικός Στρατός διαβαίνει τα σύνορα και εισέρχεται στο έδαφος της Μακεδονίας.

Η Ελλάδα κηρύσσει τον πόλεμο κατά των Οθωμανών. Ο Ελληνικός Στρατός διαβαίνει τα σύνορα και εισέρχεται στο έδαφος της Μακεδονίας. 1949: 38 μέρες μετά τη λήξη του Εμφυλίου Πολέμου, συνέρχεται η 6η ολομέλεια του ΚΚΕ στο Μπουρέλι της Αλβανίας και αποφασίζει την επίσημη παύση του πυρός. Στα νέα καθήκοντα του κόμματος περιλαμβάνονται η ίδρυση ενός νόμιμου πλατιού αριστερού δημοκρατικού κόμματος και η έκδοση μιας αριστερής νόμιμης αθηναϊκής εφημερίδας.

38 μέρες μετά τη λήξη του Εμφυλίου Πολέμου, συνέρχεται η 6η ολομέλεια του ΚΚΕ στο Μπουρέλι της Αλβανίας και αποφασίζει την επίσημη παύση του πυρός. Στα νέα καθήκοντα του κόμματος περιλαμβάνονται η ίδρυση ενός νόμιμου πλατιού αριστερού δημοκρατικού κόμματος και η έκδοση μιας αριστερής νόμιμης αθηναϊκής εφημερίδας. 1951: Το Τάγμα του Ελληνικού Εκστρατευτικού Σώματος Κορέας, μετά από τριήμερη σφοδρή επίθεση, καταλαμβάνει το ύψωμα 313 (Σκοτς) κοντά στον ποταμό Ιμτζίν. Πρόκειται για την πλέον αιματηρή επιχείρησή του (πεσόντες 28, τραυματίες 87). (Πόλεμος της Κορέας)

Το Τάγμα του Ελληνικού Εκστρατευτικού Σώματος Κορέας, μετά από τριήμερη σφοδρή επίθεση, καταλαμβάνει το ύψωμα 313 (Σκοτς) κοντά στον ποταμό Ιμτζίν. Πρόκειται για την πλέον αιματηρή επιχείρησή του (πεσόντες 28, τραυματίες 87). (Πόλεμος της Κορέας) 1951: Αρχίζουν οι 1οι Μεσογειακοί Αγώνες στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, που θα ολοκληρωθούν στις 20 Οκτωβρίου. Η ιδέα για τη διοργάνωσή τους οφείλεται στον Αιγύπτιο Μοχάμεντ Ταχέρ Πασά, αντιπρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και στους Άγγελο Βολανάκη, μόνιμο κάτοικο Αλεξανδρείας και Ιωάννη Κετσεά, μέλος της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων, μετέπειτα ΕΟΕ. Η ελληνική αποστολή θα επιστρέψει με 13 μετάλλια (3 χρυσά, 7 αργυρά και 3 χάλκινα).

Αρχίζουν οι 1οι Μεσογειακοί Αγώνες στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, που θα ολοκληρωθούν στις 20 Οκτωβρίου. Η ιδέα για τη διοργάνωσή τους οφείλεται στον Αιγύπτιο Μοχάμεντ Ταχέρ Πασά, αντιπρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και στους Άγγελο Βολανάκη, μόνιμο κάτοικο Αλεξανδρείας και Ιωάννη Κετσεά, μέλος της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων, μετέπειτα ΕΟΕ. Η ελληνική αποστολή θα επιστρέψει με 13 μετάλλια (3 χρυσά, 7 αργυρά και 3 χάλκινα). 1955: Ο βασιλιάς Παύλος αναθέτει την πρωθυπουργία στον 48χρονο υπουργό Δημοσίων Έργων, Κωνσταντίνο Καραμανλή, μετά τον θάνατο του πρωθυπουργού Αλεξάνδρου Παπάγου. Στην απόφαση αυτή αντιδρά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Στέφανος Στεφανόπουλος. Η κυβέρνηση Καραμανλή θα λάβει ψήφο εμπιστοσύνης στις 10 Οκτωβρίου.

Γεννήσεις

1713: Ντενί Ντιντερό, Γάλλος εγκυκλοπαιδιστής, απ’ τους κυριότερους εκπροσώπους του Διαφωτισμού. (Θάν. 31/7/1784).

Ντενί Ντιντερό, Γάλλος εγκυκλοπαιδιστής, απ’ τους κυριότερους εκπροσώπους του Διαφωτισμού. (Θάν. 31/7/1784). 1936: Βάτσλαβ Χάβελ, θεατρικός συγγραφέας και πρώην πρόεδρος της Τσεχίας. (Θάν. 18/12/2011).

Βάτσλαβ Χάβελ, θεατρικός συγγραφέας και πρώην πρόεδρος της Τσεχίας. (Θάν. 18/12/2011). 1951: Μπομπ Γκέλντοφ, Ιρλανδός τραγουδοποιός (The Boomtown Rats), συγγραφέας, ηθοποιός και πολιτικός ακτιβιστής (Live Aid).

Θάνατοι