Καστοριά: Αστυνομικός υπέστη αλλεργικό σοκ από τσίμπημα σφήκας

Ένας 50χρονος αστυνομικός στην Καστοριά υπέστη αλλεργικό σοκ από τσίμπημα σφήκας κατά τη διάρκεια περιπολίας του. Μετά την άμεση αντίδρασή του, μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Άργους Ορεστικού και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

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σφήκα
Πηγή: Wikipedia
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αλλεργικό σοκ υπέστη ένας 50χρονος αστυνομικός στην Καστοριά, όταν κατά τη διάρκεια περιπολίας του με το υπηρεσιακό όχημα, μια σφήκα μπήκε στο περιπολικό και τον τσίμπησε.
  • Ο αστυνομικός κατάφερε να οδηγήσει ως το Κέντρο Υγείας Άργους Ορεστικού και πρόλαβε να ενημερώσει τους γιατρούς για το περιστατικό πριν καταρρεύσει από το αναφυλακτικό σοκ.
  • Οι γιατροί άρχισαν αμέσως τη διαδικασία της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και του έδωσαν τις πρώτες βοήθειες. Μετά τη σταθεροποίηση της κατάστασής του, μεταφέρθηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Αλλεργικό σοκ υπέστη ένας 50χρονος αστυνομικός στην Καστοριά, όταν κατά τη διάρκεια περιπολίας του με το υπηρεσιακό όχημα, μια σφήκα μπήκε στο περιπολικό και τον τσίμπησε.

Ο αστυνομικός κατάφερε να οδηγήσει ως το Κέντρο Υγείας Άργους Ορεστικού και πρόλαβε να ενημερώσει τους γιατρούς για το περιστατικό πριν καταρρεύσει από το αναφυλακτικό σοκ.

Οι γιατροί άρχισαν αμέσως τη διαδικασία της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και του έδωσαν τις πρώτες βοήθειες, ενώ αργότερα μόλις η κατάσταση του σταθεροποιήθηκε, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο προληπτικά στο Νοσοκομείο Καστοριάς, για περαιτέρω εξετάσεις, όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

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