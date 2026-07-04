Ετεοκλής Παύλου μετά το τέλος του «Breakfast@Star»: «Είμαι λίγο σαν χαμένος – Πραγματικά είναι πολύ δύσκολο»

Την Παρασκευή 3 Ιουλίου, η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου αποχαιρέτησαν το κοινό του «Breakfast@Star», ύστερα από τέσσερα χρόνια. Οι δύο παρουσιαστές μίλησαν στην κάμερα του «Ραντεβού το ΣΚ», για το τέλος της εκπομπής.

Αρχικά, η Ελένη Χατζίδου είπε ότι: «Αισθάνομαι συγκινημένη, μαγκωμένη. Ήταν βαρύ το κλίμα σήμερα. Τελείωσε, τελείωσε παιδιά. Εγώ χρωστάω στον άνδρα μου ένα μεγάλο ευχαριστώ. Στον άνδρα μου, στον βράχο μου. Που νιώθω ότι τα πήγαμε καλά, ότι είχαμε συνέπεια, ότι είχαμε καλή διάθεση».

Στη συνέχεια, ο Ετεοκλής Παύλου ανέφερε πως: «Είμαι λίγο σαν χαμένος. Στο μυαλό μου δηλαδή είναι τόσα πράγματα. Πραγματικά είναι πολύ δύσκολο. Το τέλος μιας εκπομπής δεν έχει να κάνει απλά με τα προσωπικά και με εσένα. Είναι τόσοι άνθρωποι. Είναι 40-50 άνθρωποι, είναι συνεργάτες».