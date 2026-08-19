WSJ: Ο Τραμπ επιδιώκει συνάντηση με τον Κιμ Γιονγκ Ουν το φθινόπωρο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιδιώκει νέα συνάντηση με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, το φθινόπωρο, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους. Η συνάντηση αυτή, η οποία ενδέχεται να πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο στο πλαίσιο του ταξιδιού του Τραμπ στην Ασία για τη Σύνοδο APEC, αποσκοπεί στην επανέναρξη του απευθείας διαλόγου για το πυρηνικό πρόγραμμα της Βόρειας Κορέας.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέα συνάντηση με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, το φθινόπωρο επιδιώκει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.
  • Η συνάντηση ενδέχεται να πραγματοποιηθεί το Νοέμβριο, στο περιθώριο του ταξιδιού του Αμερικανού προέδρου στην Ασία για τη Σύνοδο Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στην Σενζέν της Κίνας.
  • Μια νέα συνάντηση των δύο ηγετών θα αποτελούσε σημαντική εξέλιξη στις προσπάθειες της Ουάσινγκτον για την επανέναρξη του απευθείας διαλόγου με την Πιονγιάνγκ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Νέα συνάντηση με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, το φθινόπωρο επιδιώκει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους.

Όπως αποκαλύπτει η αμερικανική εφημερίδα, ο Τραμπ φέρεται να έχει συζητήσει κατ’ ιδίαν το ενδεχόμενο να συναντήσει τον Βορειοκορεάτη ηγέτη κατά την επόμενη επίσκεψή του στην Ασία.

Η συνάντηση ενδέχεται να πραγματοποιηθεί το Νοέμβριο, στο περιθώριο του ταξιδιού του Αμερικανού προέδρου στην Ασία για τη Σύνοδο Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στη Σενζέν της Κίνας, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα.

Μια νέα συνάντηση των δύο ηγετών θα αποτελούσε σημαντική εξέλιξη στις προσπάθειες της Ουάσινγκτον για την επανέναρξη του απευθείας διαλόγου με την Πιονγιάνγκ, μετά τις προηγούμενες επαφές Τραμπ και Κιμ.

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