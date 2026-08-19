WSJ: Ο Τραμπ επιδιώκει συνάντηση με τον Κιμ Γιονγκ Ουν το φθινόπωρο

Νέα συνάντηση με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, το φθινόπωρο επιδιώκει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους.

Όπως αποκαλύπτει η αμερικανική εφημερίδα, ο Τραμπ φέρεται να έχει συζητήσει κατ’ ιδίαν το ενδεχόμενο να συναντήσει τον Βορειοκορεάτη ηγέτη κατά την επόμενη επίσκεψή του στην Ασία.

Trump is pushing aides to set up a meeting with Kim Jong Un, hoping to convince North Korea to abandon its nuclear-weapons program. https://t.co/iDvKFHLBuQ — The Wall Street Journal (@WSJ) August 18, 2026

Η συνάντηση ενδέχεται να πραγματοποιηθεί το Νοέμβριο, στο περιθώριο του ταξιδιού του Αμερικανού προέδρου στην Ασία για τη Σύνοδο Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στη Σενζέν της Κίνας, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα.

Μια νέα συνάντηση των δύο ηγετών θα αποτελούσε σημαντική εξέλιξη στις προσπάθειες της Ουάσινγκτον για την επανέναρξη του απευθείας διαλόγου με την Πιονγιάνγκ, μετά τις προηγούμενες επαφές Τραμπ και Κιμ.