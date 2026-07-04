Θεσσαλονίκη: «Το κλιμακοστάσιο έγινε καμινάδα» – Συγκλονίζει η μαρτυρία του ενοίκου για τη φονική εμπρηστική επίθεση

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Ο Γιώργος Παπαδόπουλος, μίλησε στο ΕΡΤNews, μεταφέροντας τις στιγμές που έζησε όταν οι άγνωστοι δράστες τοποθέτησαν τον εμπρηστικό μηχανισμό στην πολυκατοικία που μένει η οικογένεια Νέστορα, και όσα λέει αποτυπώνουν το μέγεθος της αγωνίας που επικράτησε εκείνα τα δραματικά λεπτά.

Ο κ. Παπαδόπουλος εξήγησε πως οι ένοικοι προσπαθούν να σταθούν ξανά στα πόδια τους, καθώς έχουν ήδη ξεκινήσει οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών. Ωστόσο, όπως τόνισε, τίποτα δεν μπορεί να «διορθώσει», την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής.

«Περιμένουμε να βρεθούν οι δράστες. Έχει ξεκινήσει η αποκατάσταση. Το γεγονός όμως ότι χάθηκε μία ανθρώπινη ζωή τα επισκιάζει όλα. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά της. Προσπαθούμε να επιστρέψουμε όσο γίνεται στην καθημερινότητά μας, αλλά ήταν ένα τραγικό και σοκαριστικό γεγονός».

«Άκουσα την έκρηξη και το κλιμακοστάσιο έγινε καμινάδα»

Περιγράφοντας τις πρώτες στιγμές μετά την έκρηξη, ανέφερε ότι κατέβηκε για να δει τι είχε συμβεί και αντίκρισε το αυτοκίνητο του να καίγεται. Φοβούμενος νέα έκρηξη, επέστρεψε αμέσως στο διαμέρισμά του.

«Δεν ρίσκαρα να βγω πιο έξω γιατί φοβήθηκα μήπως γίνει έκρηξη. Ανέβηκα αμέσως στο διαμέρισμα και μέσα σε ένα-δύο λεπτά έγινε η δεύτερη έκρηξη. Έσπασαν πόρτες και τζάμια και το κλιμακοστάσιο έγινε μια καμινάδα».

Όπως είπε, μέσα σε ελάχιστο χρόνο οι πυκνοί καπνοί κατέκλυσαν ολόκληρη την πολυκατοικία, μετατρέποντας την προσπάθεια διαφυγής σε πραγματική μάχη για επιβίωση.

«Δεν μπορούσες να αναπνεύσεις. Ένιωθες αμέσως κάψιμο στο στήθος».

Ο ένοικος περιέγραψε και τη συγκλονιστική στιγμή κατά την οποία η Αφροδίτη Νέστορα, κόρη του θύματος, κατάφερε να φτάσει στο διαμέρισμά τους, αναζητώντας έναν ασφαλή δρόμο διαφυγής.

«Η κυρία Αφροδίτη είχε ανέβει επάνω, έψαχνε κάποια πόρτα και μπήκε στο δικό μας διαμέρισμα. Τη βρήκα στο μπαλκόνι σε κατάσταση λιποθυμίας και σοκ. Προσπαθήσαμε να τη συνεφέρουμε και φώναξα τους διασώστες να ανέβουν να την παραλάβουν».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η νεαρή γυναίκα έφερε εγκαύματα στα χέρια και στα πόδια, ενώ όταν ανέκτησε τις αισθήσεις της αναζητούσε με αγωνία τους γονείς της.

«Δεν υπήρχαν προηγούμενες απειλές»

«Δεν είχαμε κάποιο απειλητικό μήνυμα ή άλλο περιστατικό. Είναι μια γειτονιά με κατοικίες και λίγα μικρά καταστήματα. Δεν είχε πέσει κάτι στην αντίληψή μας».