Θεσσαλονίκη: Πήρε εξιτήριο ο Παναγιώτης Νέστορας – «Η απώλεια της συζύγου μου να είναι η τελευταία»

Εξιτήριο πήρε από το νοσοκομείο ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, Παναγιώτης μετά τον τραυματισμό του κατά την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι τους στη Θεσσαλονίκη, η οποία οδήγησε στον θάνατο τη σύζυγό του, Βάγια. Σημειώνεται ότι έγιναν άλλες δύο εμπρηστικές επιθέσεις στα σπίτια κι άλλων στελεχών της ΝΔ, των κ.κ. Αναστασιάδη και Ιωακείμοβιτς.

Σε δηλώσεις του έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο ο Παναγιώτης Νέστορας είπε μεταξύ άλλων:

«Να τους έχει καλά ο Θεός, να τους προσέχει προς το καλό, προς την καλή πλευρά και όχι σε αυτό που έκαναν. Πιστεύω ότι η Δημοκρατία μας έχει τη δύναμη να τους βρει να τους δικάσει δίκαια. Απλώς θέλω η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία με τέτοια χτυπήματα ύπουλα και άνανδρα».