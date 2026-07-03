Θεσσαλονίκη: Πήρε εξιτήριο ο Παναγιώτης Νέστορας – «Η απώλεια της συζύγου μου να είναι η τελευταία»

Ο Παναγιώτης Νέστορας, πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο μετά τον τραυματισμό του από εμπρηστική επίθεση στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη, η οποία προκάλεσε τον θάνατο της συζύγου του, Βάγιας. Σε δηλώσεις του, εξέφρασε την ελπίδα η απώλεια της γυναίκας του να είναι η τελευταία από τέτοια άνανδρη επίθεση

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Παναγιώτης Νέστορας
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Εξιτήριο πήρε από το νοσοκομείο ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, Παναγιώτης, μετά τον τραυματισμό του από την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη.
  • Η επίθεση οδήγησε στον θάνατο τη σύζυγό του, Βάγια, ενώ σημειώθηκαν και άλλες δύο εμπρηστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της ΝΔ.
  • Σε δηλώσεις του, ο Παναγιώτης Νέστορας τόνισε: «Απλώς θέλω η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία με τέτοια χτυπήματα ύπουλα και άνανδρα».

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Εξιτήριο πήρε από το νοσοκομείο ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, Παναγιώτης μετά τον τραυματισμό του κατά την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι τους στη Θεσσαλονίκη, η οποία οδήγησε στον θάνατο τη σύζυγό του, Βάγια. Σημειώνεται ότι έγιναν άλλες δύο εμπρηστικές επιθέσεις στα σπίτια κι άλλων στελεχών της ΝΔ, των κ.κ. Αναστασιάδη και Ιωακείμοβιτς.

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Σε δηλώσεις του έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο ο Παναγιώτης Νέστορας είπε μεταξύ άλλων:

«Να τους έχει καλά ο Θεός, να τους προσέχει προς το καλό, προς την καλή πλευρά και όχι σε αυτό που έκαναν. Πιστεύω ότι η Δημοκρατία μας έχει τη δύναμη να τους βρει να τους δικάσει δίκαια. Απλώς θέλω η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία με τέτοια χτυπήματα ύπουλα και άνανδρα».

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