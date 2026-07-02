Θεσσαλονίκη: Η μηχανή των δραστών έχει καταγραφεί σε βίντεο – Τι εκτιμά η αντιτρομοκρατική για τη δολοφονική επίθεση στη Βάγια Νέστορα

Η αντιτρομοκρατική που έχει αναλάβει την υπόθεση της επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη κατά την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, Βάγια, συνεχίζει τις έρευνες. Τα πρώτα βίντεο από κάμερες ασφαλείας φαίνεται να έχουν δώσει ήδη κάποια ίχνη για τους δράστες.

Τα στελέχη της ΕΛΑΣ έχουν εντοπίσει τουλάχιστον ένα μηχανάκι που χρησιμοποίησαν οι δράστες, σύμφωνα με ρεπορτάζ του OPEN.

Πρόκειται για μηχανή μικρού κυβισμού και επιχειρείται να διαπιστωθεί ο αριθμός κυκλοφορίας, ενώ, εξετάζεται αν το συγκεκριμένο όχημα είχε περάσει τις προηγούμενες μέρες από το σημείο, ώστε να προετοιμαστεί το «χτύπημα».

Τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής εκτιμούν ότι πρόκειται για άτομα νεαρής ηλικίας, με τους στρατολόγους τους να βρίσκονται μακριά. Επίσης, ένα από τα πρόσωπα φαίνεται στο βίντεο πιο καθαρά σε σχέση με άλλα δύο άτομα, που φορούσαν κράνη, ωστόσο, ακόμη δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι έχει ταυτοποιηθεί το συγκεκριμένο άτομο, όπως τονίζεται στο ρεπορτάζ.

Οι αρχές σημειώνουν ότι ελπίζουν στο λάθος των δραστών.

Όσο για τον εμπρηστικό μηχανισμό, αυτός, λένε οι αρχές, είναι πολύ απλός και έχει χρησιμοποιηθεί και σε υποθέσεις ποινικών, κάτι που δείχνει ότι πιθανά κάποιοι στρατολόγοι βρίσκονται ή έχουν βρεθεί στη φυλακή και έχουν επαφή με ποινικούς.