Κλοπή κοσμημάτων με διαμάντια από μέλος εφοπλιστικής οικογένειας – Η απάτη με το πρόσχημα διαρροής ρεύματος

Οι τηλεφωνικές απάτες που βασίζονται στην εξαπάτηση και την ψυχολογική χειραγώγηση των θυμάτων, αποτελούν μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες μορφές οικονομικού εγκλήματος στην Ελλάδα. Οι δράστες εκμεταλλεύονται τον φόβο, την πίεση του χρόνου και την εμπιστοσύνη των πολιτών προς δημόσιους οργανισμούς ή εταιρείες κοινής ωφέλειας, παρουσιάζοντας κατασκευασμένα σενάρια, που φαίνονται απολύτως πειστικά.

Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι οι απατεώνες προσαρμόζουν συνεχώς τις μεθόδους τους, χρησιμοποιώντας πληροφορίες που κάνουν τις ιστορίες τους, να μοιάζουν αληθοφανείς. Το αποτέλεσμα είναι ακόμη και άνθρωποι με οικονομική επιφάνεια, εμπειρία και υψηλό μορφωτικό επίπεδο να πέφτουν θύματα οργανωμένων κυκλωμάτων, αποδεικνύοντας ότι κανείς δεν είναι απρόσβλητος απέναντι σε τέτοιου είδους εγκληματικές πρακτικές.

Χαρακτηριστική είναι η νέα υπόθεση που καταγγέλθηκε, με θύμα γόνο γνωστής εφοπλιστικής οικογένειας. Σύμφωνα με την καταγγελία, άγνωστοι επικοινώνησαν τηλεφωνικά μαζί της, προσποιούμενοι τεχνικούς εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας. Της ανέφεραν ότι υπήρχε σοβαρή διαρροή ρεύματος στην κατοικία της και ότι, για λόγους ασφαλείας, έπρεπε να συγκεντρώσει άμεσα όλα τα χρήματα και τα πολύτιμα κοσμήματά της, ώστε να τα παραλάβουν οι ίδιοι και να προστατευθούν από ενδεχόμενη καταστροφή.

Της απέσπασαν κοσμήματα 1 εκατομμυρίου ευρώ

Σύμφωνα με την καταγγελία, οι επιτήδειοι την κάλεσαν στο τηλέφωνο λέγοντας ότι υπάρχει διαρροή ρεύματος στο οίκημα και ζητώντας της να ξεχωρίσει χρήματα και κοσμήματα για να τα προστατεύσει και να περάσουν να τα πάρουν.

Σατανική σύμπτωση, μία ημέρα πιο πριν, η ίδια είχε πάει σε εταιρεία ρεύματος προκειμένου να πληρώσει τον λογαριασμό, ο οποίος ωστόσο ήταν αισθητά υψηλός.

«Μου είπε όλο το περιστατικό. Υπάρχουν κάποιες συμπτώσεις περίεργες που πρέπει να διερευνηθούν. Τα κοσμήματα είναι πολλά. Από ό,τι μου είπε αυτή γυναίκα, δαχτυλίδια, βραχιόλια, περιδέραια, όλα με διαμάντια. Είναι πάνω από 1 εκατομμύριο», λέει για το συμβάν ο Γιώργος Καλλιακμάνης, περιγράφοντας το περιστατικό.

«Μου είπε ότι δεν θα το έκανε, αλλά επειδή ‘γύρισα από εκεί που πήγα να πληρώσω τον λογαριασμό και μου είπαν ότι υπάρχει πρόβλημα και μόλις έρχομαι με παίρνουν τηλέφωνο, πίστεψα ότι μου λένε αλήθεια γιατί πριν για αυτό μιλούσα», καταλήγει.