Ιστορική ανακάλυψη στις κυψέλες καυσίμου: Το κρυφό μυστικό για φθηνότερη και πιο ισχυρή πράσινη ενέργεια

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Η παγκόσμια στροφή προς τις καθαρές μορφές ενέργειας κρύβει συχνά τα μεγαλύτερα μυστικά της σε μικροσκοπικό επίπεδο.

Μια νέα, ανατρεπτική ανακάλυψη στον τομέα των κυψελών καυσίμου υπόσχεται να αλλάξει ριζικά όλα όσα γνωρίζαμε για την παραγωγή πράσινης ενέργειας. Επιστήμονες κατάφεραν να σπάσουν έναν «κρυφό κανόνα» της χημείας, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα γενιά τεχνολογιών που θα είναι ταυτόχρονα πολύ φθηνότερες και ασύγκριτα πιο ισχυρές.

Μια νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι οι καταλύτες διπλού ατόμου συμπεριφέρονται με θεμελιωδώς διαφορετικό τρόπο από ό,τι πίστευαν προηγουμένως οι επιστήμονες, καταρρίπτοντας ένα μακροχρόνιο μοντέλο που χρησιμοποιούνταν για την πρόβλεψη της καταλυτικής απόδοσης.

Για δεκαετίες, οι επιστήμονες βασίζονταν σε έναν απλό εμπειρικό κανόνα για να σχεδιάσουν καλύτερους καταλύτες: ότι υπάρχει ένα και μοναδικό «ιδανικό σημείο» (sweet spot) όπου η απόδοση φτάνει στο αποκορύφωμά της. Ωστόσο, μια νέα έρευνα δείχνει ότι αυτή η παραδοχή ενδέχεται να μην ισχύει για μια πολλά υποσχόμενη κατηγορία υλικών, η οποία θα μπορούσε να βοηθήσει στη μείωση του κόστους των κυψελών καυσίμου υδρογόνου.

Το τέλος ενός επιστημονικού δόγματος δεκαετιών

Ερευνητές στο Πανεπιστήμιο Tohoku ανακάλυψαν μια νέα σχεδιαστική αρχή για τους καταλύτες, η οποία εξηγεί γιατί οι καταλύτες διπλού ατόμου υπερέχουν συχνά έναντι των αντίστοιχων μονού ατόμου.

Αποκαλύπτοντας ένα άγνωστο μέχρι πρότινος μοτίβο που ονομάζεται «διπλό βέλτιστο Sabatier» (dual-Sabatier optima), η μελέτη αμφισβητεί ένα μακροχρόνιο πλαίσιο στην επιστήμη των καταλυτών και θα μπορούσε να επιταχύνει την αναζήτηση φθηνότερων και πιο αποδοτικών υλικών για τεχνολογίες καθαρής ενέργειας.

Οι κυψέλες καυσίμου θεωρούνται ένα πολλά υποσχόμενο εργαλείο για τη δημιουργία μιας κοινωνίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα, καθώς μπορούν να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από υδρογόνο με καθαρές εκπομπές.

Ωστόσο, πολλές από αυτές εξακολουθούν να εξαρτώνται από ακριβά πολύτιμα μέταλλα, συμπεριλαμβανομένης της πλατίνας, για την τροφοδοσία της αντίδρασης ανάγωσης οξυγόνου (ORR) — μιας βασικής διαδικασίας που επηρεάζει τόσο την απόδοση όσο και το κόστος.

Οι επιστήμονες μελετούν τους καταλύτες ατομικής διασποράς ως μια πιθανή εναλλακτική λύση

Οι καταλύτες μονού ατόμου χρησιμοποιούν μεμονωμένα άτομα μετάλλου, ενώ οι καταλύτες διπλού ατόμου (DACs) βασίζονται σε ζεύγη ατόμων που λειτουργούν μαζί. Αν και τα πειράματα έχουν δείξει συχνά ότι οι καταλύτες διπλού ατόμου αποδίδουν καλύτερα από τους καταλύτες μονού ατόμου, η αιτία παρέμενε ασαφής.

Γιατί υπερέχουν οι καταλύτες διπλού ατόμου

Η καταλυτική δραστηριότητα εξηγούνταν παραδοσιακά με τη χρήση ενός μοντέλου «ηφαιστείου μίας κορυφής» (single-peak volcano). Αυτό το μοντέλο υποδηλώνει ότι οι καλύτεροι καταλύτες εμπίπτουν σε ένα στενό εύρος χημικών ιδιοτήτων.

Ωστόσο, όταν οι ερευνητές εξέτασαν μεγάλα σύνολα πειραματικών δεδομένων από την Ψηφιακή Πλατφόρμα Κατάλυσης (DigCat), διαπίστωσαν ότι οι καταλύτες διπλού ατόμου (DACs) δεν ακολουθούσαν αυτό το αναμενόμενο μοτίβο.

Στη συνέχεια, η ομάδα μελέτησε περισσότερους από 200 καταλύτες διπλού ατόμου χρησιμοποιώντας προηγμένες θεωρητικές προσομοιώσεις, μικροκινητική μοντελοποίηση και μηχανική μάθηση.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι καταλύτες διπλού ατόμου (DACs) ελέγχονται κυρίως από ένα μονοπάτι αντίδρασης που ονομάζεται μηχανισμός διάστασης (dissociative mechanism), αντί για τον μηχανισμό σύζευξης (associative mechanism) που παρατηρείται συνήθως στους καταλύτες μονού ατόμου. Αυτή η αλλαγή έχει σημαντικό αντίκτυπο στον τρόπο με τον οποίο εμφανίζεται η καταλυτική δραστηριότητα.

Αντί να παρουσιάζουν μία και μοναδική κορυφή μέγιστης απόδοσης, οι καταλύτες διπλού ατόμου (DACs) εμφάνισαν δύο ξεχωριστές βέλτιστες περιοχές, τις οποίες οι ερευνητές ονομάζουν «διπλό βέλτιστο Sabatier» (dual-Sabatier optima).

Αυτές οι δύο κορυφές σχηματίζονται επειδή το στάδιο που καθορίζει την ταχύτητα της αντίδρασης μετατοπίζεται κατά τη διάρκειά της, μεταβαλλόμενο μεταξύ της διάστασης του οξυγόνου, της πρωτονίωσης του οξυγόνου και της πρωτονίωσης του υδροξυλίου.

Η ανακάλυψη του «Διπλού Βέλτιστου Sabatier»

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι αυτή η αρχή ισχύει σε πολλούς τύπους καταλυτών, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων που κατασκευάζονται με μέταλλα μετάπτωσης, μεταλλοειδή στοιχεία, ακόμη και με άτομα αμετάλλων.

Συνδυάζοντας την ερμηνεύσιμη μηχανική μάθηση με τη θεωρητική μοντελοποίηση, δημιούργησαν ένα πλαίσιο πρόβλεψης που μπορεί να εντοπίσει γρήγορα και με ακρίβεια πολλά υποσχόμενες δομές καταλυτών.

«Αυτή η ανακάλυψη αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε για τον σχεδιασμό των καταλυτών», δήλωσε ο Hao Li, Διακεκριμένος Καθηγητής στο Προχωρημένο Ινστιτούτο Έρευνας Υλικών του Πανεπιστημίου Tohoku (WPI-AIMR).

«Για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι ερευνητές υπέθεταν ότι οι καταλύτες διπλού ατόμου ακολουθούσαν τους ίδιους κανόνες δραστηριότητας με τους καταλύτες μονού ατόμου. Η εργασία μας δείχνει ότι μπορούν να προκύψουν εντελώς διαφορετικοί μηχανισμοί όταν δύο άτομα συνεργάζονται, ανοίγοντας νέες ευκαιρίες για τον σχεδιασμό υλικών υψηλής απόδοσης για τεχνολογίες καθαρής ενέργειας».

Οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να επεκταθούν και πέρα από τις κυψέλες καυσίμου. Οι ερευνητές αναφέρουν ότι τα ευρήματα ενδέχεται επίσης να καθοδηγήσουν την ανάπτυξη καταλυτών για άλλες διαδικασίες μετατροπής ενέργειας και χημικής παραγωγής.

Η εργασία αυτή δείχνει επιπλέον πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποκαλύψει κρυμμένους επιστημονικούς κανόνες σε υπάρχοντα πειραματικά δεδομένα, βοηθώντας στην επιτάχυνση της αναζήτησης νέων υλικών.

Στη συνέχεια, η ομάδα στοχεύει να εφαρμόσει τη μέθοδο σε πιο σύνθετους πολυμεταλλικούς καταλύτες και σε άλλες αντιδράσεις που σχετίζονται με την ενέργεια, πέρα από την ORR.

Συνδυάζοντας πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης (AI agents), μηχανική μάθηση και ηλεκτροχημικές προσομοιώσεις στην πλατφόρμα DigCat, ελπίζουν να δημιουργήσουν ένα πλήρως αυτόνομο ψηφιακό σύστημα για τον γρήγορο σχεδιασμό καταλυτών επόμενης γενιάς για βιώσιμη ενέργεια.