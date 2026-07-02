Βενεζουέλα: Ζωντανός ανασύρθηκε άνδρας έπειτα από 8 ημέρες κάτω από 140 τόνους συντριμμιών

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Ένας άνδρας ανασύρθηκε ζωντανός από τα συντρίμμια κτιρίου στη Βενεζουέλα, οκτώ ημέρες μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα στις 24 Ιουνίου.

Ο 43χρονος Ερνάν Χιλ, φύλακας στο εμπορικό κέντρο Galerías Playa Grande στην περιοχή Κατία Λα Μαρ της πολιτείας Λα Γκουάιρα, είχε εγκλωβιστεί μέσα στο μικρό φυλάκιο όπου εργαζόταν, στο υπόγειο πάρκινγκ του κτιρίου.

Οι διασώστες κατάφεραν να τον απεγκλωβίσουν αφού εργάστηκαν για περισσότερες από 100 ώρες, προσεγγίζοντάς τον σταδιακά κάτω από περίπου 140 τόνους συντριμμιών.

«Η πιο δύσκολη επιχείρηση που έχω αντιμετωπίσει»

Στην επιχείρηση συμμετείχαν σωστικά συνεργεία από τη Βενεζουέλα, τη Χιλή, την Κόστα Ρίκα, το Ελ Σαλβαδόρ, το Μεξικό, την Πορτογαλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέρει το BBC.

Χιλιανός πυροσβέστης χαρακτήρισε την επιχείρηση «χωρίς αμφιβολία την πιο σύνθετη και τεχνικά δύσκολη» που έχει κληθεί να αντιμετωπίσει.

Τα τούνελ πρόσβασης που άνοιγαν οι διασώστες για να φτάσουν στον Χιλ κατέρρευσαν αρκετές φορές, δείχνοντας τον κίνδυνο τόσο για τον εγκλωβισμένο όσο και για τα σωστικά συνεργεία.

Είχαν οπτική επαφή μαζί του μέσα στα χαλάσματα

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι διασώστες κατάφεραν να αποκτήσουν οπτική επαφή με τον 43χρονο, χρησιμοποιώντας μικρή κάμερα που πέρασαν μέσα από τα συντρίμμια.

Σε βίντεο που καταγράφηκε, ένας Χιλιανός πυροσβέστης ακούγεται να του ζητά να γυρίσει το κεφάλι του προς την κάμερα.

Ο Χιλ φορούσε μάσκα προσώπου, την οποία οι διασώστες του είχαν περάσει νωρίτερα μέσα από μικρό άνοιγμα για να προστατευτεί από τη σκόνη και τα συντρίμμια. Του ζήτησαν επίσης να φορέσει προστατευτικά γυαλιά, καθώς συνέχιζαν να απομακρύνουν προσεκτικά τα μπάζα γύρω του.

A true miracle! A 43-year-old security guard from Venezuela was found alive after 8 days under the rubble of a shopping mall in La Guaira following a series of powerful earthquakes. He survived in the basement of the building. Rescuers believe this is likely one of the last… pic.twitter.com/khd445wRNA — NEXTA (@nexta_tv) July 2, 2026

«Δεν έχει ούτε νύχι σπασμένο»

Ο Ρικάρδο Άριας από τον Ερυθρό Σταυρό της Κόστα Ρίκα δήλωσε ότι ο Χιλ ήταν σε σταθερή κατάσταση. Όπως είπε, οι διασώστες κατάφεραν να του δώσουν νερό και να του τοποθετήσουν ενδοφλέβιο ορό.

Ο ίδιος ανέφερε ότι ο 43χρονος φαίνεται πως σώθηκε από θαύμα όταν κατέρρευσε το εμπορικό κέντρο.

«Μας είπε ότι δεν έχει ούτε νύχι σπασμένο. Είναι καλά», δήλωσε.

Ο Μάρκο Αντόνιο Φράνκο από τον Μεξικανικό Ερυθρό Σταυρό τον περιέγραψε ως «χαρούμενο άνθρωπο», λέγοντας ότι ο επιζών ζητούσε ακόμη και συγκεκριμένες γεύσεις σε ποτά ενυδάτωσης που του άρεσαν.

«Φυσικά του κάναμε το χατίρι», είπε.

Σύμφωνα με τον Φράνκο, ο Χιλ συνομιλούσε συνεχώς με τους διασώστες για την οικογένειά του και για τη δύσκολη επιχείρηση απεγκλωβισμού, δίνοντάς τους κουράγιο να συνεχίσουν.

Το φυλάκιο τον προστάτευσε από την κατάρρευση

Ο 43χρονος βρισκόταν σε υπηρεσία μέσα σε μικρό τσιμεντένιο φυλάκιο στο υπόγειο πάρκινγκ, δίπλα στο εμπορικό κέντρο Galerías Playa Grande, όταν σημειώθηκαν οι δύο σεισμοί.

Όπως φαίνεται, το φυλάκιο δημιούργησε γύρω του ένα προστατευτικό κέλυφος, σώζοντάς τον από τους τόνους συντριμμιών που κατέρρευσαν πάνω και γύρω του.

Σχεδόν 2.300 άνθρωποι έχουν επιβεβαιωθεί νεκροί από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα, ενώ δεκάδες χιλιάδες εξακολουθούν να αγνοούνται.