Γαλλία: Ακροδεξιός δήμαρχος ακύρωσε θεατρικό έργο για μετανάστη – Αντιδράσεις για «πολιτιστική λογοκρισία»

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Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Γαλλία η απόφαση του νεοεκλεγέντος ακροδεξιού δημάρχου της πόλης Καστρ, Φλοριάν Αζεμά, να ακυρώσει την προγραμματισμένη παράσταση του θεατρικού έργου Passeport, το οποίο αφηγείται την ιστορία ενός νεαρού μετανάστη από την Ερυθραία.

Ο συγγραφέας και θεατρικός δημιουργός Αλεξί Μισαλίκ κατηγόρησε τον δήμαρχο για πολιτιστική λογοκρισία, προειδοποιώντας ότι η υπόθεση αποτελεί «προειδοποίηση» για το τι θα μπορούσε να συμβεί εάν ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός (RN) αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας.

Ένα έργο για την προσφυγιά και την ταυτότητα

Το έργο Passeport, που έκανε πρεμιέρα στο Παρίσι το 2024 και έκτοτε παρουσιάζεται σε ολόκληρη τη Γαλλία, αφηγείται την ιστορία ενός νεαρού άνδρα που ξυπνά ύστερα από άγριο ξυλοδαρμό στον καταυλισμό προσφύγων της Καλαί, γνωστό ως «Ζούγκλα», χωρίς να θυμάται ποιος είναι.

Το μοναδικό στοιχείο που έχει μαζί του είναι ένα μπλε διαβατήριο της Ερυθραίας με το όνομα «Ίσα». Μαζί με άλλους δύο πρόσφυγες αποφασίζει να εγκαταλείψει τον καταυλισμό, όχι για να διασχίσει τη Μάγχη προς τη Βρετανία, αλλά για να προσπαθήσει να ενταχθεί στη γαλλική κοινωνία και να αποκτήσει τα απαραίτητα έγγραφα παραμονής.

Όπως έχει δηλώσει ο Μισαλίκ, το έργο προσεγγίζει ένα σύγχρονο κοινωνικό ζήτημα μέσα από μια ανθρώπινη ιστορία εξορίας, επιβίωσης και αναζήτησης ταυτότητας.

«Δεν είναι πολιτική ούτε δεξιά ούτε αριστερά»

Η παράσταση επρόκειτο να παρουσιαστεί τον Φεβρουάριο του 2027 στο δημοτικό θέατρο της Καστρ, όμως λίγες ώρες πριν από την ανακοίνωση του νέου καλλιτεχνικού προγράμματος αφαιρέθηκε από αυτό.

«Το ένα λεπτό ήταν στο πρόγραμμα και το επόμενο είχε εξαφανιστεί», είπε ο Μισαλίκ.

Ο δήμαρχος υποστήριξε ότι το έργο αποτελεί «πολιτική προπαγάνδα» και πως δεν έχει θέση στο πολιτιστικό πρόγραμμα της πόλης.

«Η δημιουργική ελευθερία και η ανεξαρτησία του πολιτιστικού προγραμματισμού δεν είναι ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Είναι ένας από τους θεμέλιους λίθους της δημοκρατίας μας», δήλωσε ο συγγραφέας.

«Οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα να τους αρέσει ή να μην τους αρέσει ένα έργο, όμως όλοι πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να το δουν», πρόσθεσε.

«Μια πολύ “τραμπική” προσέγγιση»

Μιλώντας στον Guardian, ο Μισαλίκ υποστήριξε ότι ο Εθνικός Συναγερμός διακηρύσσει πως σέβεται την ελευθερία της έκφρασης, όμως στην πράξη συμβαίνει το αντίθετο.

«Μπορούμε να φανταστούμε τι θα συνέβαινε σε εθνικό επίπεδο. Είναι μια πολύ “τραμπική” προσέγγιση», ανέφερε.

Η υπόθεση έφτασε μέχρι τη γαλλική Εθνοσυνέλευση, όπου η υπουργός Πολιτισμού, Κατρίν Πεγκάρ, υπενθύμισε ότι:

«Η ελευθερία της καλλιτεχνικής έκφρασης προστατεύεται και κατοχυρώνεται από τον νόμο.»

«Προωθεί την παράνομη μετανάστευση»

Ο δήμαρχος Φλοριάν Αζεμά υπερασπίστηκε την απόφασή του, υποστηρίζοντας ότι το έργο περιλαμβάνει «προώθηση της παράνομης μετανάστευσης και μια μάλλον περίεργη απεικόνιση της αστυνομίας».

«Προφανώς αυτό δεν ανταποκρίνεται σε όσα υποστήριξα κατά την προεκλογική μου εκστρατεία», δήλωσε στο AFP.

«Με θλίβει περισσότερο παρά με ανησυχεί»

Ο 43χρονος Μισαλίκ, ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους Γάλλους θεατρικούς συγγραφείς και κάτοχος πέντε βραβείων Μολιέρ, δήλωσε ότι μεγάλωσε σε μια πολυπολιτισμική γειτονιά του βόρειου Παρισιού.

«Αυτή είναι η δική μου εικόνα της Γαλλίας. Ξέρω ότι διαφορετικοί πληθυσμοί μπορούν να ζήσουν μαζί και αυτό λειτουργεί», είπε.

Πρόσθεσε ότι ήθελε να αφηγηθεί την ιστορία «από την οπτική του μετανάστη και όχι μέσα από τη συνηθισμένη αφήγηση που ακούμε στα μέσα ενημέρωσης».

Όπως ανέφερε, έχει γνωρίσει πολλούς μετανάστες και έχει συγκινηθεί από τις δύσκολες διαδρομές τους και την προσπάθειά τους να ενταχθούν στην κοινωνία, να βρουν εργασία και να χτίσουν μια νέα ζωή.

«Με θλίβει περισσότερο παρά με ανησυχεί η αυξανόμενη εχθρότητα απέναντι στους μετανάστες στη Γαλλία και αλλού», είπε.

«Σε όλη την Ιστορία υπήρχαν μετανάστες και πάντοτε υπήρχαν άνθρωποι που τους παρουσίαζαν ως το πρόβλημα, πιστεύοντας ότι αν εξαφανίζονταν, όλα θα λύνονταν. Γνωρίζω όμως ότι καμία κυβέρνηση δεν μπορεί απλώς να σταματήσει την έλευση προσφύγων ή τη μετανάστευση. Η κοινωνία θα συνεχίσει αναπόφευκτα να εξελίσσεται μαζί με αυτά τα φαινόμενα».