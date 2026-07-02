Βρετανία: Εφετείο έστειλε στη φυλακή δύο ανήλικους βιαστές – Είχαν γλιτώσει την κράτηση παρά τις 11 καταδίκες για βιασμό

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Το Εφετείο της Αγγλίας και της Ουαλίας έκρινε ότι ήταν «υπερβολικά επιεικείς» οι ποινές που είχαν επιβληθεί σε δύο ανήλικους, οι οποίοι είχαν καταδικαστεί για σειρά βιασμών δύο κοριτσιών, και διέταξε την κράτησή τους.

Οι δύο έφηβοι, ηλικίας 13 και 14 ετών όταν διαπράχθηκαν τα αδικήματα, είχαν αποχωρήσει ελεύθεροι από το Δικαστήριο του Στέμματος του Σαουθάμπτον τον Μάιο, παρά το γεγονός ότι είχαν καταδικαστεί συνολικά για 11 βιασμούς που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια πολλαπλών επιθέσεων στο Φόρντινγκμπριτζ του Χάμσαϊρ το 2024 και το 2025.

Ένας τρίτος 13χρονος είχε καταδικαστεί για ενθάρρυνση μίας από τις επιθέσεις.

Και οι τρεις είχαν τιμωρηθεί με Youth Rehabilitation Orders, μέτρο που προβλέπει επιτήρηση και αποκατάσταση για ανηλίκους αντί εγκλεισμού, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις. Η υπόθεση παραπέμφθηκε στο Εφετείο από τον Γενικό Εισαγγελέα της Αγγλίας και της Ουαλίας, λόρδο Χέρμερ, προκειμένου να εξεταστεί αν οι ποινές ήταν υπερβολικά επιεικείς, αναφέρει η Telegraph.

Τέσσερα χρόνια κράτησης για τους δύο ανήλικους

Το δικαστήριο αποφάσισε την Πέμπτη να επιβάλει στους δύο βασικούς δράστες, που αναφέρονται ως Χ και Υ, ποινή τεσσάρων ετών κράτησης.

Ο τρίτος ανήλικος, που αναφέρεται ως Ζ, διατήρησε την αρχική του ποινή.

Η πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου, λαίδη Καρ, απευθυνόμενη στους δύο ανήλικους μέσω τηλεδιάσκεψης, δήλωσε:

«Αποφασίσαμε ότι πρέπει να αλλάξουμε τις ποινές σας και ότι και οι δύο πρέπει να οδηγηθείτε σε κράτηση. Αυτό που κάνατε ήταν τόσο σοβαρό, που δεν έχουμε άλλη επιλογή».

«Αν ήταν ενήλικοι, θα καταδικάζονταν σε πάνω από 10 χρόνια»

Η λαίδη Καρ επισήμανε ότι, εάν οι δύο κατηγορούμενοι ήταν ενήλικοι, πιθανότατα θα είχαν καταδικαστεί σε ποινές κάθειρξης «σημαντικά μεγαλύτερες των δέκα ετών».

Τόνισε ακόμη ότι η επανάληψη των «εξαιρετικά σοβαρών» πράξεών τους εις βάρος δύο διαφορετικών θυμάτων καθιστούσε «αναπόφευκτη» την επιβολή πολυετούς κράτησης.

Για τον τρίτο ανήλικο, το δικαστήριο έκρινε ότι, λόγω της πολύ μικρής ηλικίας του, των δυσκολιών κατανόησης που αντιμετωπίζει και της περιορισμένης εμπλοκής του σε ένα μόνο περιστατικό, δεν υπήρχε λόγος μεταβολής της ποινής.

BREAKING: Two of three teenage boys have had their sentences for the rape of two girls increased after they were found to be “unduly lenient”. Lady Chief Justice Baroness Carr explains the Court of Appeal’s decision ⬇️https://t.co/RigOA3H38Q pic.twitter.com/n4DfLXwYKN — Sky News (@SkyNews) July 2, 2026

Γιατί είχε αποφασιστεί να μην φυλακιστούν

Κατά την αρχική καταδίκη, ο δικαστής Νίκολας Ρόουλαντ είχε αναγνωρίσει ότι οι δύο βασικοί δράστες είχαν ξεπεράσει το όριο που δικαιολογεί ποινή κράτησης, ωστόσο είχε δηλώσει ότι επιθυμούσε να «αποφύγει την άσκοπη ποινικοποίηση αυτών των παιδιών».

Είχε επίσης λάβει υπόψη ότι ο ένας έφηβος έπασχε από ΔΕΠΥ και αγχώδη διαταραχή, ενώ για τον δεύτερο είχε αναφέρει ότι, εξαιτίας της ΔΕΠΥ και του δείκτη νοημοσύνης του, που βρισκόταν στο κατώτερο 1% για την ηλικία του, «έμοιαζε περισσότερο με παιδί οκτώ ετών».

Ωστόσο, το Εφετείο έκρινε ότι ο δικαστής είχε υποτιμήσει τη σοβαρότητα των εγκλημάτων.

«Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι ο δικαστής έκανε λάθος στην αξιολόγηση της σοβαρότητας των αδικημάτων», ανέφερε η λαίδη Καρ, προσθέτοντας ότι δεν έλαβε επαρκώς υπόψη ούτε την ευαλωτότητα των θυμάτων ούτε την «ταπείνωση και την εξευτελιστική μεταχείριση» που υπέστησαν.

«Δεν θα είμαι ποτέ ξανά η ίδια»

Κατά τη διήμερη ακροαματική διαδικασία, ο εκπρόσωπος του Γενικού Εισαγγελέα, Τομ Λιτλ, χαρακτήρισε την αρχική απόφαση του δικαστή «θεμελιωδώς λανθασμένη», υποστηρίζοντας ότι και οι τρεις ανήλικοι έπρεπε να είχαν οδηγηθεί σε κράτηση.

Μία από τις δύο ανήλικες που έπεσαν θύματα των επιθέσεων δήλωσε πριν από την εκδίκαση της υπόθεσης ότι η κακοποίηση την έχει σημαδέψει για πάντα.

«Έχω πληγωθεί τόσο βαθιά, που δεν πιστεύω ότι θα είμαι ποτέ ξανά η ίδια», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η δίκη «έσπασε κάτι μέσα μου».

«Ξυπνάω με αυτό, πηγαίνω στο σχολείο με αυτό, δίνω εξετάσεις με αυτό και κοιμάμαι με αυτό. Είναι πάντα εκεί. Δεν μπορώ απλώς να το σβήσω. Δεν μπορώ απλώς να προχωρήσω», είπε.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της στο BBC Newsnight, η 15χρονη είχε διερωτηθεί:

«Γιατί να αποφύγεις να ποινικοποιήσεις κάποιον που διέπραξε ένα ποινικό αδίκημα; Το έκαναν. Πρέπει να καταλάβουν ότι οι πράξεις τους έχουν συνέπειες και ότι δεν μπορούν απλώς να γλιτώνουν χωρίς να αντιμετωπίζουν τις συνέπειες του νόμου».

Περιγράφοντας τον αντίκτυπο που είχαν οι επιθέσεις στη ζωή της, είχε δηλώσει:

«Νιώθω πως ό,τι κι αν κάνω, αισθάνομαι πάντα τα χέρια τους πάνω μου. Όσο κι αν έχω τρίψει το σώμα μου, όσο κι αν προσπάθησα να διώξω αυτή την αίσθηση, είναι πάντα εκεί. Δεν αισθάνομαι πια ότι αυτό είναι το σώμα μου».

Η δεύτερη ανήλικη, σήμερα 16 ετών, είπε ότι όταν άκουσε την αρχική απόφαση του δικαστηρίου, «τα λόγια έπεσαν πάνω μου σαν βράχος».

Η αρχική απόφαση είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη Βρετανία, με τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να χαρακτηρίζει τις επιθέσεις «φρικτές» και να στηρίζει την επανεξέταση των ποινών. Αντίστοιχη θέση είχαν λάβει και η Επίτροπος για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Ρέιτσελ ντε Σόουζα, καθώς και η επικεφαλής της αστυνόμευσης της περιοχής, Ντόνα Τζόουνς.