Ζελένσκι από το σημείο της τραγωδίας στο Κίεβο: «Η Ρωσία θα λάβει δίκαιη απάντηση» – Δίπλα του δεκάδες ξένοι διπλωμάτες

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Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισκέφθηκε την Πέμπτη το σημείο όπου ρωσικό πλήγμα προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος πολυκατοικίας στην περιοχή Νταρνίτσκι του Κιέβου, δηλώνοντας ότι η Ρωσία θα λάβει «δίκαιη απάντηση» για τη φονική επίθεση.

Μαζί του βρέθηκαν περίπου 50 διπλωμάτες ξένων πρεσβειών που υπηρετούν στην ουκρανική πρωτεύουσα.

«Μέχρι να υπάρξει δίκαιη ειρήνη, θα υπάρχει δίκαιη απάντηση»

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο Ζελένσκι επανέλαβε ότι η Ουκρανία επιδιώκει έναν δίκαιο τερματισμό του πολέμου, προειδοποιώντας πως μέχρι τότε θα συνεχίσει να απαντά στις ρωσικές επιθέσεις, αναφέρει το Vot Tak.

«Ξέρετε ότι είμαστε υπέρ μιας δίκαιης ειρήνης, ενός δίκαιου τέλους του πολέμου. Μέχρι να υπάρξει αυτό, θα υπάρχει δίκαιη απάντηση», δήλωσε.

Από τη νυχτερινή ρωσική επίθεση σκοτώθηκαν 21 άνθρωποι, ενώ περισσότεροι από 100 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, ο οποίος χαρακτήρισε την επίθεση ως τη σφοδρότερη από την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

Εξαιτίας της τραγωδίας, ο Ζελένσκι ακύρωσε την προγραμματισμένη επίσκεψή του στην Ιρλανδία.

«Ο Πούτιν γνωρίζει ότι χάνει τον πόλεμο»

Ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν γνωρίζει πως η Ρωσία χάνει τον πόλεμο και επιλέγει να πλήττει αμάχους και μη στρατιωτικές υποδομές, προκειμένου να δημιουργήσει διαφορετική εικόνα στο εσωτερικό της χώρας.

Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι ο ρωσικός στρατός αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα και στις προμήθειες πυρομαχικών, υπενθυμίζοντας ότι τα ουκρανικά πλήγματα στις ενεργειακές εγκαταστάσεις έχουν ήδη αναγκάσει τη Ρωσία να αναζητά τρόπους εισαγωγής καυσίμων.

Έκκληση για περισσότερα συστήματα αεράμυνας

Αναφερόμενος στη δυτική στρατιωτική βοήθεια, ο Ζελένσκι έκανε λόγο για έλλειψη συστημάτων αεράμυνας ικανών να αναχαιτίζουν πυραύλους.

Όπως είπε, αν τα συμφωνημένα οπλικά συστήματα είχαν παραδοθεί εγκαίρως, πολλές από τις ανθρώπινες απώλειες της τελευταίας επίθεσης θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί.

«Από τη μία υπάρχει μεγάλη υποστήριξη, για την οποία είμαστε ευγνώμονες. Από την άλλη, δίνουμε μόνοι μας αυτή τη μάχη και χρειαζόμαστε από τους εταίρους μας απλώς να κάνουν όσα έχουν ήδη συμφωνήσει», σημείωσε.

Διπλωμάτες επισκέφθηκαν το σημείο της επίθεσης

Η νυχτερινή επίθεση επηρέασε και μέλη διπλωματικών αποστολών που υπηρετούν στο Κίεβο.

Η πρέσβειρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανία, Καταρίνα Ματέρνοβα, αποκάλυψε ότι ένα ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε το κτίριο όπου διέμεναν εργαζόμενοι πρεσβειών.

«Ευτυχώς όλοι είναι καλά, όμως οι κατοικίες τους υπέστησαν ζημιές από τη φωτιά που ξέσπασε στο κτίριο. Το πρωί είδα με τα μάτια μου ότι οι πυροσβέστες εξακολουθούσαν να επιχειρούν», δήλωσε.

Μετά την επίσκεψη στον τόπο της τραγωδίας, ο Βρετανός πρέσβης στην Ουκρανία, Νιλ Κρόμπτον, χαρακτήρισε το χτύπημα «πολύ θλιβερό», τονίζοντας ότι ο πύραυλος έπληξε καθαρά κατοικημένη περιοχή, χωρίς στρατιωτικούς στόχους.

«Πρέπει να συνεχιστεί η πίεση προς τη Ρωσία. Η Ουκρανία ασκεί στρατιωτική πίεση και εμείς, μαζί με τους Ευρωπαίους συμμάχους μας, οικονομική», ανέφερε.

Συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια

Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις επιχειρήσεις στα χαλάσματα της πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Κρατικής Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας, Αντρίι Ντάνικ, έως και εννέα άνθρωποι ενδέχεται να παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια.

Όπως ανέφερε, μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί 17 άνθρωποι ζωντανοί, ο μεγαλύτερος αριθμός επιζώντων που έχει διασωθεί από ένα και μόνο σημείο έπειτα από ρωσικό βομβαρδισμό.

«Ο γιος της δεν πρόλαβε να σωθεί»

Μία κάτοικος της περιοχής, η Λιουντμίλα, περιέγραψε στο Vot Tak ότι δεν πρόλαβε να κατέβει στο καταφύγιο όταν σημειώθηκαν οι πρώτες εκρήξεις.

«Νόμιζα ότι, μετά από πέντε χρόνια πολέμου, είχα σχεδόν συνηθίσει. Σήμερα όμως ήταν πραγματικά τρομακτικό. Το χειρότερο ήταν όταν έσπασε ένας αγωγός φυσικού αερίου και αποκλείστηκε η έξοδος της διπλανής πολυκατοικίας. Οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να βγουν», είπε.

Οι εγκλωβισμένοι απομακρύνθηκαν τελικά από παράθυρο του ισογείου, ενώ η ίδια βοήθησε μαζί με άλλους επιζώντες στην παροχή πρώτων βοηθειών.

Όπως ανέφερε, πολλοί τραυματίες είχαν κατάγματα και τραύματα από θραύσματα γυαλιών.

«Αφού περιποιηθήκαμε τους τραυματίες, έτρεξε μια μητέρα από το καταφύγιο. Ο γιος της δεν πρόλαβε να βγει. Καταπλακώθηκε από την πόρτα και τα συντρίμμια. Φώναζε σπαρακτικά. Είναι φρικτό που έχασε το παιδί της. Εγώ επέζησα. Θα αντέξουμε. Αλλά η ανθρώπινη ζωή… αυτό είναι που πονά περισσότερο», είπε.

Καταστράφηκε αποθήκη του Ερυθρού Σταυρού

Το ουκρανικό παράρτημα της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού ανακοίνωσε ότι μία από τις ρωσικές επιθέσεις κατέστρεψε μεγάλη αποθήκη ανθρωπιστικής βοήθειας.

Στην εγκατάσταση φυλάσσονταν ιατρικός εξοπλισμός, γεννήτριες, είδη πρώτης ανάγκης και ανθρωπιστικό υλικό συνολικής αξίας άνω των 1,7 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς από τη φωτιά.