Πόλεμος στην Ουκρανία: Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο – Απογειώθηκαν μαχητικά αεροσκάφη από την Πολωνία

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Νέα επίθεση εναντίον του Κιέβου με drones και βαλλιστικούς πυραύλους εξαπέλυσαν ρωσικές δυνάμεις, πλήττοντας κατοικημένες περιοχές και προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές, πυρκαγιές και τραυματισμούς.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, έντεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν από την επίθεση, ενώ ζημιές υπέστησαν κατοικίες και εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε ξενοδοχείο που βρίσκεται σε κεντρική λεωφόρο του Κιέβου. Ο δήμαρχος της πόλης, Βιτάλι Κλίτσκο, γνωστοποίησε μέσω Telegram ότι οι φλόγες έχουν τυλίξει την οροφή του ξενοδοχείου.

BREAKING: The luxury City Hotel Residence in central Kyiv has erupted into flames after a Russian drone strike. A launch has been confirmed of up to 70 drone groups from Russia heading toward Ukraine pic.twitter.com/qOC51KttBu — World Source News (@Worldsource24) July 1, 2026

Παράλληλα ο δήμαρχος του Κιέβου, δήλωσε μέσω Telegram ότι «το Κίεβο δέχεται επίθεση από βαλλιστικούς πυραύλους και UAVs», επιβεβαιώνοντας την κρισιμότητα της κατάστασης.

Λίγο μετά τις 02:30, ο δήμαρχος έκανε γνωστό ότι κατέρρευσε εννιαώροφη πολυκατοικία στη συνοικία Ντεσνιάνσκι, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν κάτοικοι εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια.

Παράλληλα, ενημέρωσε ότι ξέσπασε πυρκαγιά στην οροφή τριώροφου κτιρίου στη συνοικία Σεβτσενκίβσκι, ενώ λίγο αργότερα ανακοίνωσε δεύτερη εστία φωτιάς, αυτή τη φορά στην οροφή ξενοδοχείου στην ίδια περιοχή.

Απογείωση μαχητικών αεροσκαφών από την Πολωνία

Την ίδια ώρα, οι Ένοπλες Δυνάμεις της Πολωνίας ανακοίνωσαν ότι απογείωσαν μαχητικά αεροσκάφη, καθώς βρισκόταν σε εξέλιξη μεγάλης κλίμακας ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε προειδοποιήσει ότι, βάσει των υπηρεσιών πληροφοριών, αναμενόταν νυχτερινή επίθεση κατά της χώρας. Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε επίσης ανακοινώσει ότι συντομεύει την παραμονή του στο Δουβλίνο, όπου βρισκόταν για την έναρξη της εξάμηνης προεδρίας της Ιρλανδίας στο Συμβούλιο της ΕΕ.