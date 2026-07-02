Μουντιάλ 2026: Τα highlights της μυθικής ανατροπής του Βελγίου επί της Σενεγάλης – Δείτε βίντεο

Το Βέλγιο επέστρεψε από το 0-2 απέναντι στη Σενεγάλη, ισοφάρισε στο τέλος της κανονικής διάρκειας και πήρε την πρόκριση στους «16» του Μουντιάλ 2026 με πέναλτι του Τίλεμανς στο 125’.

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Αθλητισμός

Γιούρι Τίλεμανς, Βέλγιο-Σενεγάλη, Μουντιάλ 2026
Youri Tielemans scores an incredibly late and controversial penalty winner for Belgium! Photograph: Agustín Marcarian/Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το Βέλγιο πήρε την πρόκριση για τη φάση των «16» του Μουντιάλ 2026, καθώς νίκησε τη Σενεγάλη με 3-2.
  • Η Σενεγάλη προηγήθηκε με 2-0, αλλά το Βέλγιο αντέδρασε και έφερε το παιχνίδι στα ίσα με δύο γκολ στο 86’ και στο 89’.
  • Στην παράταση, το Βέλγιο ολοκλήρωσε την ανατροπή, με τον Τίλεμανς να εκτελεί εύστοχα πέναλτι στο 125’ και να διαμορφώνει το τελικό 3-2.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το Βέλγιο πήρε την πρόκριση για τη φάση των «16» του Μουντιάλ 2026, καθώς νίκησε τη Σενεγάλη με 3-2, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις καθυστερήσεις της παράτασης.

Η Σενεγάλη προηγήθηκε με 2-0 και έδειχνε να έχει τον έλεγχο της αναμέτρησης. Το Βέλγιο, ωστόσο, αντέδρασε στο τελευταίο κομμάτι της κανονικής διάρκειας και έφερε το παιχνίδι στα ίσα με δύο γκολ στο 86’ και στο 89’.

Η ανατροπή στην παράταση

Η ισοφάριση έστειλε τον αγώνα στην παράταση, όπου το Βέλγιο ολοκλήρωσε την ανατροπή. Στο 125’, ο Τίλεμανς εκτέλεσε εύστοχα πέναλτι και διαμόρφωσε το τελικό 3-2.

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