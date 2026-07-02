ΗΠΑ: Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ χαρακτήρισε τη συμμορία Chone Killers «ξένη τρομοκρατική οργάνωση»

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Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ χαρακτήρισε τη συμμορία Chone Killers, η οποία δρα στον Ισημερινό, «ξένη τρομοκρατική οργάνωση», σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε την Τετάρτη το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η απόφαση προβλέπει, μεταξύ άλλων, την επιβολή κυρώσεων στη συμμορία, την οποία η Ουάσιγκτον κατηγορεί για επιθέσεις εναντίον «πολιτών, αξιωματούχων και μελών των υπηρεσιών επιβολής της τάξης».

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ανέφερε, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ότι η Chone Killers εντάσσεται και σε ξεχωριστή μαύρη λίστα «παγκόσμιων» τρομοκρατικών οργανώσεων.

I’ve designated the Ecuadorian gang Chone Killers as a Foreign Terrorist Organization and Specially Designated Global Terrorist. Ecuadorian gangs help Mexican cartels move and export illicit drugs to fund terrorism and criminal activity. The Chone Killers have attacked civilians,… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) July 1, 2026

Η απόφαση στο πλαίσιο της πολιτικής Τραμπ

Η κίνηση εντάσσεται στην ευρύτερη πολιτική της κυβέρνησης του Ρεπουμπλικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος στις ΗΠΑ και στη Λατινική Αμερική.

Μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, τον Ιανουάριο του 2025, ο κ. Τραμπ έχει αποφασίσει τον χαρακτηρισμό αρκετών συμμοριών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή ως «τρομοκρατικών» οργανώσεων.

Παράλληλα, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποιούν, από τον Σεπτέμβριο του 2025, βομβαρδισμούς εναντίον πλεούμενων που φέρονται να μεταφέρουν ναρκωτικά στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό και στην Καραϊβική. Η αμφιλεγόμενη εκστρατεία έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 200 ανθρώπους, ενώ η νομιμότητά της αμφισβητείται από την αντιπολίτευση, ειδικούς και μη κυβερνητικές οργανώσεις, που κάνουν λόγο για εξωδικαστικές εκτελέσεις.

«Η κυβέρνηση Τραμπ, σε συνεργασία με τον Ισημερινό και τον πρόεδρο Ντανιέλ Νομπόα, θα συνεχίσει να προστατεύει το ημισφαίριό μας, κρατώντας τα παράνομα ναρκωτικά έξω από τους δρόμους μας και εμποδίζοντας τις ροές εσόδων που χρηματοδοτούν βίαιους ναρκωτρομοκράτες», ανέφερε ο κ. Ρούμπιο στην ανακοίνωση.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε, επίσης, μέσω X, ότι συμμορίες που δρουν στον Ισημερινό βοηθούν μεξικανικά καρτέλ να διακινούν και να εξάγουν ναρκωτικά. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα έσοδα από την πώλησή τους «χρηματοδοτούν τρομοκρατικές και άλλες εγκληματικές δραστηριότητες».

Η αντίδραση του Ισημερινού

Η διπλωματία του Ισημερινού χαιρέτισε την απόφαση της Ουάσιγκτον, η οποία μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για περαιτέρω αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις.

«Η κυβέρνηση του Ισημερινού ευχαριστεί για τη σθεναρή υποστήριξη των ΗΠΑ στην απόφαση του προέδρου Ντανιέλ Νομπόα να συνεχίσει την ολομέτωπη μάχη εναντίον των εγκληματικών οργανώσεων», σχολίασε μέσω X το υπουργείο Εξωτερικών στο Κίτο.