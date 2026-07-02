Μάλια: Σύλληψη 50χρονου ύστερα από καταγγελία Βρετανίδας για βιασμό

Στα χέρια των αστυνομικών Αρχών, βρίσκεται ένας 50χρονος άνδρας, ο οποίος συνελήφθη μετά την καταγγελία 18χρονης Βρετανίδας τουρίστριας, για βιασμό στα Μάλια. Η υπόθεση διερευνάται από τη Δικαιοσύνη, ενώ η προανάκριση είναι σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με την καταγγελία της νεαρής, το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (30/6/2026), όταν επέστρεφε στο ξενοδοχείο, όπου διέμενε στα Μάλια. Όπως ανέφερε στους αστυνομικούς, άγνωστος άνδρας την ακινητοποίησε έξω από το κατάλυμα και ασκώντας βία, την οδήγησε σε απομονωμένο σημείο, όπου, σύμφωνα με την καταγγελία της, τη βίασε.

Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Χερσονήσου, ξεκίνησαν άμεσα έρευνα για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Καταθέσεις μαρτύρων, σε συνδυασμό με την ανάλυση υλικού από κάμερες ασφαλείας της ευρύτερης περιοχής, οδήγησαν στην ταυτοποίηση του φερόμενου ως δράστη.

Ο 50χρονος, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες εργάζεται ως ιδιωτικός φύλακας (σεκιούριτι) και διαμένει σε περιοχή του Ηρακλείου, εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Εις βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για βιασμό, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από τις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές.