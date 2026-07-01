Τασούλας για τον θάνατο του Βασίλη Λεβέντη: «Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους οικείους και τους συνεργάτες του»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια του ιδρυτή και προέδρου της Ένωσης Κεντρώων, Βασίλη Λεβέντη, απευθύνοντας τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους οικείους και τους συνεργάτες του.

«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας πληροφορηθείς τον θάνατο του ιδρυτή και Προέδρου της Ένωσης Κεντρώων Βασίλη Λεβέντη εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους οικείους και τους συνεργάτες του» αναφέρει η ανακοίνωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας.