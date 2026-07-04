Ρόδος: Νεκρή 82χρονη έπειτα από παράσυρση στη λαϊκή αγορά του Αγίου Δημητρίου

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη λαϊκή αγορά του Αγίου Δημητρίου, στη Ρόδο, με θύμα μία 82χρονη γυναίκα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της “Ροδιακής”, η ηλικιωμένη παρασύρθηκε από διερχόμενο δίκυκλο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Άμεσα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου οι γιατροί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να την κρατήσουν στη ζωή.

Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, η 82χρονη υπέκυψε στα τραύματά της.

Για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διενεργείται προανάκριση από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.