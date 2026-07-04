Ρόδος: Νεκρή 82χρονη έπειτα από παράσυρση στη λαϊκή αγορά του Αγίου Δημητρίου

Στη Ρόδο, μια 82χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της έπειτα από παράσυρση από διερχόμενο δίκυκλο στη λαϊκή αγορά του Αγίου Δημητρίου. Παρά τη μεταφορά της στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου και τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, υπέκυψε στα τραύματά της, ενώ οι αρμόδιες αρχές διενεργούν προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη λαϊκή αγορά του Αγίου Δημητρίου, στη Ρόδο, με θύμα μία 82χρονη γυναίκα.
  • Η ηλικιωμένη παρασύρθηκε από διερχόμενο δίκυκλο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά και να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.
  • Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, η 82χρονη υπέκυψε στα τραύματά της, ενώ διενεργείται προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη λαϊκή αγορά του Αγίου Δημητρίου, στη Ρόδο, με θύμα μία 82χρονη γυναίκα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της “Ροδιακής”, η ηλικιωμένη παρασύρθηκε από διερχόμενο δίκυκλο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Άμεσα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου οι γιατροί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να την κρατήσουν στη ζωή.

Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, η 82χρονη υπέκυψε στα τραύματά της.

Για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διενεργείται προανάκριση από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

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