Αυστραλία: Γιατί ο μεγάλος κοραλλιογενής ύφαλος δεν μπήκε στη λίστα κινδύνου της UNESCO παρά τις προειδοποιήσεις

Ο Μεγάλος Κοραλλιογενής Ύφαλος της Αυστραλίας δεν συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο της UNESCO για την «παγκόσμια κληρονομιά σε κίνδυνο», ωστόσο η οργάνωση εξέφρασε «απόλυτη ανησυχία» για την κατάσταση του οικοσυστήματος. Παρά την πρόοδο της Αυστραλίας σε ορισμένους τομείς, η UNESCO τονίζει την ανάγκη για πιο σθεναρά μέτρα κατά της βυθοκόρησης και της υπεραλιείας, ειδικά μετά την «πιο εκτεταμένη» λεύκανση του υφάλου το 2024.

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Διεθνή Νέα

Οι αρχικές προειδοποιήσεις της Unesco δεν εισακούστηκαν
Πηγή: Pexels
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο μεγάλος κοραλλιογενής ύφαλος στην Αυστραλία δεν συμπεριλήφθηκε τελικά στον κατάλογο της «παγκόσμιας κληρονομιάς σε κίνδυνο» της UNESCO, η οποία ωστόσο εξέφρασε την «απόλυτη ανησυχία» της για την κατάσταση του οικοσυστήματος.
  • Η UNESCO, που παρακολουθεί τον ύφαλο από το 2021, τόνισε ότι η δυνατότητά του να αντέχει και να ανακάμπτει αμφισβητείται ολοένα και περισσότερο, ειδικά μετά την «πιο εκτεταμένη» λεύκανση του 2024.
  • Παρότι η Αυστραλία σημείωσε πρόοδο σε θέματα κλιματικής αλλαγής και ποιότητας υδάτων, η UNESCO παροτρύνει να ληφθούν πιο σθεναρά μέτρα εναντίον της βυθοκόρησης και της υπεραλιείας.

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Ο μεγάλος κοραλλιογενής ύφαλος στην Αυστραλία. δεν συμπεριλήφθηκε τελικά στον κατάλογο της «παγκόσμιας κληρονομιάς σε κίνδυνο», που καταρτίζεται από την UNESCO, η οποία ωστόσο εξέφρασε χθες (3/7), την «απόλυτη ανησυχία» της για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το οικοσύστημα αυτό, με εκπληκτική βιοποικιλότητα.

«Παρότι η ανθεκτικότητα του υφάλου παραμένει φανερή, η δυνατότητά του να αντέχει τέτοια φαινόμενα και να ανακάμπτει αμφισβητείται ολοένα περισσότερο», εγείροντας «απόλυτη ανησυχία», τόνισε η UNESCO σε προκαταρκτική έκθεσή της.

Η Εκπαιδευτική, Επιστημονική και Επιμορφωτική Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών, έθεσε υπό παρακολούθηση τον μεγάλο κοραλλιογενή ύφαλο από το 2021. Είχε προειδοποιήσει την εποχή ότι ο ύφαλος, που εκτείνεται σε 2.300 χιλιόμετρα κι αποτελείται από τροπικά κοράλλια, μαγνήτης για τους τουρίστες, υπήρχε κίνδυνος να προστεθεί στον κατάλογο της παγκόσμιας φυσικής κληρονομιάς σε κίνδυνο.

Πάντως η UNESCO έκρινε ότι η Αυστραλία έχει σημειώσει πρόοδο στα ζητήματα που αφορούν την κλιματική αλλαγή, την ποιότητα των υδάτων, την βιώσιμη αλιεία και τον καθαρισμό καταλοίπων που θα μπορούσαν να απειλήσουν τον ύφαλο.

Την περασμένη χρονιά, επιστήμονες κατέγραψαν την «πιο εκτεταμένη» λεύκανση του υφάλου που έχει παρατηρηθεί ποτέ, λόγω των αποπνικτικών θερμοκρασιών στον ωκεανό το 2024, με αποτέλεσμα «επίπεδα θερμικής καταπόνησης άνευ προηγουμένου» αφότου άρχισαν να τηρούνται δεδομένα, πριν από σχεδόν σαράντα χρόνια.

Η Αυστραλία άλλαξε τη νομοθεσία της το 2025, κάνοντας αυστηρότερους τους περιορισμούς για την καταστροφή της αυτόχθονης χλωρίδας περί τον ύφαλο, όμως η UNESCO παροτρύνει να ληφθούν πιο σθεναρά μέτρα εναντίον της βυθοκόρησης και της υπεραλιείας.

«Ο μεγάλος κοραλλιογενής ύφαλος «εισφέρει στην οικονομία πάνω από εννιά δισεκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας (5,5 δισεκ. ευρώ) κάθε χρόνο και είναι ο πέμπτος μεγαλύτερος εργοδότης στη χώρα, εξασφαλίζοντας 77.000 θέσεις απασχόλησης. Δεν θα έπρεπε να χρειάζεται να μας λέει η UNESCO, ότι οφείλουμε να κάνουμε περισσότερα για να τον προστατεύσουμε», τόνισε η Λίσα Σίντλερ της οργάνωσης Australian Marine Conservation Society.

Η Αυστραλία αναμένεται κατόπιν αιτήματος της UNESCO να της διαβιβάσει νέα έκθεση προόδου για την εξέλιξη της κατάστασης του υφάλου το 2028.

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