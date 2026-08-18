Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Κατηγορούν το Ιράν ότι εκτόξευσε δύο πυραύλους στο έδαφός τους

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα βρίσκονται σε κατάσταση επιφυλακής μετά από πυραυλική επίθεση από το Ιράν με δύο βαλλιστικούς πυραύλους που έπεσαν στη θάλασσα, οδηγώντας σε προειδοποιήσεις προς τον πληθυσμό για αναζήτηση καταφυγίου. Το περιστατικό αποτελεί τον πρώτο συναγερμό από τον Ιούλιο, ενώ προηγούμενες παρόμοιες απειλές δεν έπληξαν την επικράτεια των ΗΑΕ.

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Διεθνή Νέα

Συναγερμός στη Μέση Ανατολή
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) τέθηκαν σε κατάσταση επιφυλακής μετά από πυραυλική επίθεση του Ιράν με δύο βαλλιστικούς πυραύλους που έπεσαν στη θάλασσα. Ο πληθυσμός ενημερώθηκε να βρει καταφύγιο λόγω «απειλών για επικείμενες πυραυλικές επιθέσεις».
  • Ο συναγερμός ήρθη λίγο αργότερα, με το υπουργείο Εσωτερικών να δηλώνει ότι «η κατάσταση είναι πλέον ασφαλής» και οι πολίτες μπορούν να επιστρέψουν στις δραστηριότητές τους. Ήταν ο πρώτος συναγερμός από τον Ιούλιο, μετά από προηγούμενα παρόμοια περιστατικά.
  • Κατά την πρώτη φάση του πολέμου στη Μέση Ανατολή, η Τεχεράνη εξαπέλυσε περίπου 3.000 επιθέσεις στα ΗΑΕ, καθιστώντας τα τον μεγαλύτερο στόχο αντιποίνων. Πάντως, πετρελαιοφόρα της Andic αποτέλεσαν επανειλημμένα στόχο τις τελευταίες εβδομάδες.

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Σε κατάσταση επιφυλακής έχουν μπει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) μετά την επίθεση, που εξαπέλυσε το Ιράν με δύο βαλλιστικούς πυραύλους, οι οποίοι ωστόσο έπεσαν στη θάλασσα. Ταυτόχρονα, τα ΗΑΕ έχουν ενημερώσει τον πληθυσμό να βρουν καταφύγιο λόγω «απειλών για επικείμενες πυραυλικές επιθέσεις».

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«Λόγω της παρούσας κατάστασης και των πυραυλικών απειλών, πηγαίνετε αμέσως σε ένα προστατευμένο μέρος μέσα στο πλησιέστερο ασφαλές κτίριο», ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα το υπουργείο Εσωτερικών στο μήνυμα ειδοποίησης προς τους κατοίκους.

Από τον συναγερμό … στη λήξη του…

Προηγουμένως, το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ ανακοίνωσε ότι «εντόπισε πυραυλική απειλή που στρέφεται κατά της χώρας». Στη συνέχεια διευκρίνισε ότι «τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας εντόπισαν δύο βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν». «Ο πρώτος έπεσε εκτός των χωρικών υδάτων, ενώ ο δεύτερος έπεσε εντός των χωρικών υδάτων», διευκρίνισε το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ υπογραμμίζοντας ότι βρίσκεται σε ετοιμότητα, προκειμένου «να αντιμετωπίσει τυχόν απειλές».

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Ακολούθως, το υπουργείο Εσωτερικών των ΗΑΕ έστειλε τηλεφωνική ειδοποίηση δηλώνοντας ότι «η κατάσταση είναι πλέον ασφαλής» και ότι «οι πολίτες μπορούν να επιστρέψουν στις δραστηριότητές τους».

Σε κατάσταση συναγερμού από τον Ιούλιο

Πρόκειται για τον πρώτο συναγερμό από τότε που ένας παρόμοιος συναγερμός ήχησε τον Ιούλιο για επίθεση, η οποία τελικά δεν έπληξε το έδαφος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Ένας άλλος ψεύτικος συναγερμός είχε επίσης ενεργοποιηθεί τον Ιούνιο. Πάντως, πετρελαιοφόρα της δημόσιας εταιρίας των Εμιράτων Andic αποτέλεσαν επανειλημμένα στόχο τις τελευταίες εβδομάδες.

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Πάνω από 3.000 πυραυλικές επιθέσεις

Να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο οποίος ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου με πλήγματα του Ισραήλ και των ΗΠΑ κατά του Ιράν, η Τεχεράνη εξαπέλυσε περίπου 3.000 επιθέσεις στα ΗΑΕ, καθιστώντας τα τον μεγαλύτερο στόχο αντιποίνων.

Από τότε που τέθηκε σε ισχύ ένα πρωτόκολλο συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν τον Ιούνιο, το οποίο κατέρρευσε τον Ιούλιο, τα ΗΑΕ δεν ανέφεραν καμιά επίθεση, σε αντίθεση με άλλα κράτη του Περσικού Κόλπου.

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